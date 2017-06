Ιούνιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

θα πραγματοποιηθεί η επικοινωνιακή δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» που είχε αναβληθεί στα Γρεβενά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών του Μαΐου. Η δράση έχει ως σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος και κάλλους της χώρας. Στο παραπάνω πλαίσιο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών, σε συνεργασία με την Ένωση Ποδηλατιστών Γρεβενών (Ε.ΠΟ.Γ.) και την εθελοντική ομάδα «Γονείς εν δράσει», προσκαλεί το κοινό, το Σάββατο 24 Ιουνίου, στα πετρογέφυρα Σπανού και Σταυροποτάμου συνδυάζοντας ποδηλατική διαδρομή, θεματικές ξεναγήσεις, δραστηριότητες για παιδιά και πικ-νικ στην εξοχή. Σάββατο 24 Ιουνίου Ώρα 16.30, Εκκίνηση από το Ρολόι Οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή από τα Γρεβενά ως τα πετρογέφυρα Σπανού και Σταυροποτάμου (περίπου 40 λεπτά εύκολη ποδηλασία για άτομα άνω των 15 ετών). Ώρα 18.00, πετρογέφυρα Σπανού-Σταυροποτάμου Θεματικές ξεναγήσεις από αρχαιολόγους της ΕΦΑ Γρεβενών Δραστηριότητες για παιδιά (ζωγραφική σε βότσαλα, κατασκευές από επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά που θα περισυλλεχθούν από την περιοχή, αρχαία ομαδικά παιχνίδια). Πικ-νικ για όλους: Φέρνουμε καλάθι με το φαγητό μας και τρώμε στην εξοχή Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό Πληροφορίες: Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών, τηλ. επικοινωνίας: 24610 25903, e- mail: efagre@culture.gr.

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 21st, 2017 at 13:08 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΠΟΔΗΛΑΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.