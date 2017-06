Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Επανέλεγχο και διορθώσεις στα λάθη, υπόσχονται τα συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, μετά από τον “κατακλυσμό” των περίπου 300.000 ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε ιδιοκτήτες οχημάτων, που μπήκαν στη μαύρη λίστα των ανασφάλιστων λόγω των προβλημάτων στις βάσεις δεδομένων.



Μετά από πολύωρη σύσκεψη, το μήνυμα που εκπέμπουν τα υπουργεία Οικονομικών, Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη είναι ότι θα… συνεργαστούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν εκ των έσω τα λανθασμένα στοιχεία. Ωστόσο, όπως εκτιμούν παράγοντες των ασφαλιστικών εταιριών, που συμμετείχαν στη σύσκεψη, πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο, με αμφίβολα αποτελέσματα κι ως εκ τούτου δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματα τους ή τα έχουν αποσύρει ή τα έχουν πουλήσει ή τους τα έχουν κλέψει, θα πρέπει να στηθούν επί ώρες σε ουρές, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Στα μαλακά φαίνεται ότι θα πέσουν όσοι μπορέσουν να αποδείξουν ότι έχουν ακινητοποιημένα τα οχήματα τους. Αυτοί, για να γλιτώσουν το παράβολο των 250 ευρώ, τα πρόστιμα και την υποχρεωτική ασφάλιση, θα πρέπει να παραδώσουν πινακίδες και να τις ξεχάσουν για δύο ή τρία χρόνια. Ηπιότερη φαίνεται ότι θα είναι η αντιμετώπιση για τους κατόχους ανασφάλιστων δικύκλων, καθώς στη σύσκεψη επικράτησε η εισήγηση για μείωση του παραβόλου στα 100 ευρώ, από τα 250 ευρώ που ισχύει. Όσον αφορά, δε, στα υπόλοιπα οχήματα, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα (;) από τον Ε. Τσακαλώτο και το Χ. Σπίρτζη, με βάση δύο εισηγήσεις.



Η πρώτη είναι στη λογική της δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή της ασφάλισης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, χωρίς την πληρωμή του παράβολου. Η εισήγηση αυτή, αν και εκτιμάται ότι θα περάσει θετικά επικοινωνιακά, συναντά αντιρρήσεις ακόμα και εντός της κυβέρνησης και ουδείς μπορεί να αγνοήσει ότι έχει προϋπολογιστεί έσοδο περίπου 200 εκατ. Ευρώ. Η δεύτερη εισήγηση είναι να δοθεί παράταση χρόνου και αντί του ισχύοντος 8ήμερου, να δοθεί η δυνατότητα πληρωμής του παράβολου και ασφάλισης του οχήματος, εντός δύο μηνών. iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 21st, 2017 at 19:52 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.