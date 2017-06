Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια κρύα μπύρα το καλοκαίρι, με τις υψηλές, ωστόσο, θερμοκρασίες να καταστρέφουν πολλές φορές την απόλαυση.



Βίντεο στο Youtube αποκαλύπτει τον τρόπο να «κρυώσει» η μπύρα γρήγορα, για να την χαρείτε όπως σας αξίζει. Εκτός από τα κουτάκια μπύρας, θα χρειαστείτε μία μεταλλική σαμπανιέρα, πάγο, ένα φλιτζάνι αλάτι και χαρτί κουζίνας. Οι παρουσιαστές στο Lifehacker Youtube εξέτασαν δύο μεθόδους για να βρουν την καλύτερη. Κατά την πρώτη μέθοδο, τύλιξαν το κουτάκι με μία υγρή χαρτοπετσέτα και το έβαλαν στην κατάψυξη, ενώ στην άλλη μέθοδο οι μπύρες τοποθετήθηκαν σε μεταλλική σαμπανιέρα ή κουβά, με πάγο και στην κορυφή τοποθετήθηκε το αλάτι.



Η μέθοδος της χαρτοπετσέτας με τον καταψύκτη δεν λειτούργησε καθόλου, με την μπύρα να αγγίζει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Το τέχνασμα με τον πάγο και το αλάτι, έπιασε, με την μπύρα να έχει θερμοκρασία κάτι παραπάνω από 1 βαθμό Κελσίου. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι έκπληξη το γεγονός πως η μπύρα κρυώνει σε ένα δοχείο γεμάτο πάγο. Ωστόσο, η προσθήκη αλατιού στον πάγο, τον λιώνει και δημιουργεί ένα ψυχρότερο περιβάλλον, κάτι που βοηθά την μπύρα να κρυώσει. iefimerida loading…

