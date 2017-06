Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Λόγο για «εργασιακό μεσαίωνα», καθώς και για εξουθένωση και επισφαλή εργασία, έκανε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ με αντικείμενο τις νέες ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις των γιατρών.



Ο υπουργός Υγείας απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των νοσοκομειακών γιατρών είπε πως ο «εργασιακός μεσαίωνας είναι παρών» και ότι το σημερινό σύστημα είναι επιβαρυντικό και για τον γιατρό και για τον ασθενή. Γι’ αυτό, όπως τόνισε, είναι επιτακτική η ανάγκη μιας αναδιοργάνωσής του συμβατής με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε ο Α. Ξανθός, με την εν λόγω πρόβλεψη δίνεται η κατεύθυνση αλλά και η αναγκαία ευελιξία στο σύστημα για σταδιακή προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Ο υπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά τα εργασιακό κεκτημένο των νοσοκομειακών γιατρών και δεν τεκμηριώνεται η κριτική περί αντεργατικού νομοθετήματος. «Δεν αυξάνεται ο χρόνος εργασίας, δεν προβλέπονται ατομικές συμβάσεις, δεν πρόκειται να υπάρξει απλήρωτη εργασία και διατηρείται στο ακέραιο ο προϋπολογισμός των εφημεριών (325 εκατ. ευρώ)», τους είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οργανώνεται σε 12ωρη βάση ο χρόνος εφημερίας και καταργούνται σταδιακά οι 24ωρες εφημερίες. Επίσης διατηρείται το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών και δεν εφαρμόζεται κυκλικό ωράριο.



Διατηρείται η στελέχωση με ιατρικό προσωπικό (ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι γιατροί όλων των βαθμίδων) των κλινικών/τμημάτων την ώρα της εφημερίας. Ακόμη, όπως επισημαίνει το υπουργείο Υγείας, δεν καταργείται το ρεπό και διατηρείται η προσαυξημένη κατά 6% υπερωριακή αποζημίωση της νυχτερινής βάρδιας και των αργιών, ενώ δεν μειώνεται η εφημεριακή αμοιβή. Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι έχουν δρομολογηθεί οι προσλήψεις 450 μόνιμων γιατρών με εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην 24ωρη λειτουργία ορισμένων δομών ΠΦΥ στο Λεκανοπέδιο αλλά και στην αναδιοργάνωση του συστήματος εφημεριών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο υπουργός Υγείας ζήτησε τέλος από τους νοσοκομειακούς γιατρούς να συμβάλουν μέσα από μια Κοινή Επιτροπή Υπουργείου – ΟΕΝΓΕ στον καλύτερο σχεδιασμό των αναγκαίων μονίμων προσλήψεων για την εφαρμογή του νόμου και δεσμεύθηκε ότι θα πάρει υπόψη του τις επιμέρους παρατηρήσεις τους πριν προχωρήσει στην τελική νομοτεχνική διατύπωση των προτεινόμενων αλλαγών. tovima loading…

