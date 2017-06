Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Νέες χρεώσεις περιαγωγής θα ισχύουν από 15 Ιουνίου για όλους τους συνδρομητές WIND που ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Οι νέες χρεώσεις ισχύουν για όλους τους συνδρομητές συμβολαίου, καρτοσύνδεσης WIND και καρτοκινητής WIND f2g και Q, ιδιώτες ή εταιρικούς, οι οποίοι για τις εξερχόμενες κλήσεις, SMS, MMS και κίνηση Mobile Internet που θα πραγματοποιούν όταν ταξιδεύουν στην Ε.Ε. θα καταναλώνουν την ενσωματωμένη χρήση του προγράμματος ή του πακέτου τους χωρίς επιπλέον χρέωση. Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στις εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή στην Ε.Ε. που εφεξής δεν θα χρεώνονται και ούτε θα καταναλώνουν από τα ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας.



Για όσους συνδρομητές δεν διαθέτουν ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας, SMS και MB ή τα έχουν καταναλώσει όλα, οι χρεώσεις για τις εξερχόμενες κλήσεις, SMS, MMS και κίνηση Mobile Internet εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνονται σύμφωνα με τις εθνικές χρεώσεις επικοινωνίας του προγράμματός τους (προς όλους ή προς λοιπά εθνικά δίκτυα). Επιπλέον, η WIND λανσάρει και τρία νέα πακέτα περιαγωγής από 2,99 ευρώ για τους συνδρομητές της που δεν θέλουν να καταναλώνουν την ενσωματωμένη χρήση τους ή που δεν θέλουν να ξεμείνουν επιστρέφοντας στην Ελλάδα. newsbeast loading…

