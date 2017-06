Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιώνσυντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των σηράγγων των Τεμπών και του Πλαταμώνα θα ισχύσουν -κατά διαστήματα- από αύριο το βράδυ έως το πρωί της Παρασκευής, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, από Ευαγγελισμό Λάρισας μέχρι Λεπτοκαρυά Πιερίας.



Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διακοπεί η κίνηση όλων των οχημάτων στις τρεις σήραγγες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τα εξής χρονικά διαστήματα: Από ώρα 22.00 της 21/06 έως ώρα 06.00 της 22/06 και από ώρα 22.00 της 22/06 έως ώρα 06.00 της 23/06.



Σύμφωνα με τις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις, όσο θα ισχύσει η απαγόρευση, η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις (Θεσσαλονίκη-Λάρισα) θα πραγματοποιείται από την παλιά εθνική οδό, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού έως τον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαρυάς. tovima loading…

