Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί το καλοκαίρι να συνδέεται με μια σειρά από γεύσεις, όπως αυτή από το καρπούζι, το πεπόνι, το ούζο, τους λουκουμάδες, το καλαμπόκι και τη γρανίτα, αλλά τίποτα δεν είναι πιο δροσιστικό και γευστικό από ένα παγωτό. Τι θα λέγατε όμως αν μπορούσατε να το συνδυάσετε με τον αγαπημένο σας καφέ;



Αναζητώντας μια εναλλακτική πρόταση, «πέσαμε» πάνω στη συνταγή που προτείνει η Vogue, η οποία όπως φαίνεται κατανοεί πλήρως την αγάπη και την ανάγκη για παγωτό, αλλά και για μια γερή δόση espresso κατά τη διάρκεια της ημέρας και προτείνει το συνδυασμό τους, από τον οποίο και προκύπτει η πιο γκουρμέ συνταγή ένα ονειρεμένο γλύκισμα. Το μόνο που θα χρειαστείτε για 8 μερίδες είναι: 600 γραμμάρια γιαούρτι

4 κουταλιές της σούπας μέλι

3 κουταλιές της σούπας σιρόπι φουντούκι

Μονή ή διπλή δόση εσπρέσο -ανάλογα με το πόσο «βαριά» θέλετε να είναι η γεύση του καφέ στο παγωτό

Φόρμες για παγωτό ξυλάκι

Ξυλάκια παγωτού Πώς θα το φτιάξετε: Σε ένα μπολ βάλτε το γιαούρτι, το μέλι και το σιρόπι φουντουκιού.

Ρίξτε τη δόση εσπρέσο στις φόρμες για το παγωτό και προσθέστε με ένα κουτάλι το γιαούρτι, ανακατεύοντας απαλά.

Αφήστε τις φόρμες στην κατάψυξη για τουλάχιστον δύο ώρες και απομακρύνετε ένα ένα τα ξυλάκια για να τα σερβίρετε.

Καλή απόλαυση! bovary loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 21st, 2017 at 12:19 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.