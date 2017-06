Ιούνιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η ΕΠΣ Γρεβενών προσκαλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 26 του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 μ.μ., στην Αίθουσα Κων/νος Σκέντζιος της ΕΠΣ Γρεβενών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ 1-.Διοικητικός Απολογισμός 2-. Οικονομικός Απολογισμός 3-. Διάφορα – Προτάσεις

