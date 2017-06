Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

«Στόχος μας είναι να αποκτήσουν τα νησιά μας ίσες ευκαιρίες και προσβασιμότητα, όπως απαιτεί το ίδιο το σύνταγμα» δήλωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός, που μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, βρέθηκαν στην Τήλο, στο πλαίσιο της έναρξης δωρεάν χορήγησης δορυφορικού εξοπλισμού σε νοικοκυριά μικρών και απομακρυσμένων νησιών.



«Είναι μία σημαντική μέρα η σημερινή για την Τήλο, αλλά και για ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα. Οι νησιώτες θα μπορούν να ενημερώνονται και πάλι από τα ελληνικά κανάλια, αφού η Digea δεν είχε καμία μέριμνα για ενίσχυση του σήματος στις περιοχές αυτές » ανέφερε ο υφυπουργός. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που υπάγεται στη γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών, Ενημέρωσης και Ταχυδρομείων και διαμορφώθηκε με τη βοήθεια του γραφείου υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει προϋπολογισμό 1.975.000 ευρώ και περιλαμβάνει τη δωρεάν τοποθέτηση δορυφορικών πιάτων και την ετήσια συνδρομή σε όλα τα νοικοκυριά των νησιών που δεν είχαν πρόσβαση σε ψηφιακό σήμα. Μεταξύ των νησιών που θα ωφεληθούν είναι η Αστυπάλαια, το Αγαθονήσι, η Κάσος, η Χάλκη, οι Λειψοί, τα Ψαρά, καθώς και άλλα νησιά του Αιγαίου. Κατά την επίσκεψή τους, οι δύο υπουργοί αφού επιθεώρησαν τον δορυφορικό εξοπλισμό που έχει ήδη εγκατασταθεί στην Τήλο, συμμετείχαν σε σύσκεψη με τη δήμαρχο του νησιού, Μαρία Καμμά – Αλειφέρη, μέλη του δημοτικού συμβουλίου Τήλου και τοπικούς εκπρόσωπους φορέων του νησιού, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν, ήταν η στελέχωση του περιφερειακού ιατρείου με γιατρό και η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού. Ο υφυπουργός είπε ότι από πλευράς υπουργείου Ναυτιλίας, έγιναν έγκαιρα προσπάθειες να λυθεί το ζήτημα της έλλειψης ιατρικού προσωπικού, μέσω της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με τα υπουργεία Υγείας και Αμύνης. Αμέσως εστάλη στρατιωτικός γιατρός και τις επόμενες ημέρες αναμένεται επιμελητής ιατρός.



Αναφορικά, τέλος, με τα προβλήματα μετακίνησης ντόπιων και τουριστών που υπάρχουν διαχρονικά, ο υφυπουργός σχολίασε ότι ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, με τη δρομολόγηση του πλοίου «Παναγία Σπηλιανή» που έχει αρχίσει και εκτελεί το δρομολόγιο Σκάλα Καμείρου- Τήλο τρεις φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, ο υφυπουργός δεσμεύτηκε να εξεταστεί κάθε δυνατή λύση, ώστε να βελτιωθεί επιπλέον η κατάσταση σχετικά με την υγειονομική κάλυψη και την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού. tovima loading…

