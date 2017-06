Ιούνιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Παραλίγο τραγωδία στις Βρυξέλλες το βράδυ της Τρίτης. Επίδοξος καμικάζι, ζωσμένος με εκρηκτικά, επιχείρησε να ανατιναχθεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της βελγικής πρωτεύουσας, δίπλα στην κεντρική πλατεία Grandplace. Οι πρώτες πληροφορίες που μετέδωσαν οι Βέλγοι δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις και πυροβολισμοί, ενώ δημοσιεύουν φωτογραφίες από δυνάμεις του στρατού που έφτασαν στο σημείο. Τα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα μεταδίδουν ότι δυνάμεις του στρατού πυροβόλησαν και «εξουδετέρωσαν» έναν ύποπτο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο επίδοξος καμικάζι φώναξε «Αλλάχου Ακμπαρ» πριν επιχειρήσει να ενεργοποιήσει τον πυροκροτητή ο οποίος – ευτυχώς – έπαθε εμπλοκή και δεν εξερράγη. Σύμφωνα με την βελγική αστυνομία, η κατάσταση πλέον βρίσκεται ύπο έλεγχο. Στο σημείο έχουν φτάσει πυροτεχνουργοί. Alexandros Michailidis / SOOC Ο σταθμός και η περιοχή του ιστορικού κέντρου των Βρυξελλών – η οποία ήταν γεμάτη κόσμο, τόσο τουρίστες όσο και ντόπιους, – εκκενώθηκε εν μέρει, καθώς η αστυνομία έστησε περίμετρο ασφαλείας, είπαν αυτόπτες μάρτυρες σε βελγικά ΜΜΕ. Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Σαρλ Μισέλ κάλεσε μέσω Twitter τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ο Μισέλ και ο υπουργός Εσωτερικών της βελγικής κυβέρνησης βρίσκονται στο εθνικό κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων και παρακολουθούν την κατάσταση. Η βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού επί 18 μήνες και πλέον, αφότου τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους με έδρα τις Βρυξέλλες διέπραξαν τις επιθέσεις στο Παρίσι που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 130 άνθρωποι τον Νοέμβριο του 2015 και κατόπιν διέπραξαν τις πολύνεκρες επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Ζαβεντέμ των Βρυξελλών και σε έναν σταθμό του μετρό της πόλης τον Μάρτιο του 2016. H La Libre αναφέρει ότι ο ύποπτος είχε σακίδιο πλάτης και ζώνη με εκρηκτικά και πως είναι σοβαρά τραυματισμένος. Τον πυροβόλησαν οι στρατιώτες, καθώς τράβηξε την προσοχή τους την ώρα που επιχείρησε να ενεργοποιήσει τα εκρηκτικά, σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα. iefimerida

