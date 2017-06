Ιούνιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Μικρά πράγματα σε αυτή τη ζωή μας κάνουν χαρούμενους. Ο ύπνος είναι ένα από αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ξαπλώνεις στο κρεβάτι και κλείνεις τα μάτια σου.



Ξέραμε πως υπάρχει σύνδεση της χαράς με τον ύπνο, ωστόσο, αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν το μυστικό. Ποιο είναι, λοιπόν, το μυστικό της ευτυχίας; Οι ώρες ύπνου. Ερευνα δείνχει πως πρέπει να κοιμόμαστε επτά ώρες και έξι λεπτά για να είμαστε ευτυχισμένοι! Οι συμμετέχοντες που χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους «ευτυχισμένους» κοιμούνται λιγότερο από επτά ώρες από τους «απόλυτα ευτυχείς», που κοιμούνται κάτι παραπάνω. Οσοι δήλωσαν «κάπως χαρούμενοι» κοιμόντουσαν για λιγότερο από 6 ώρες και 54 λεπτά. «Λιγότερο από έξι ώρες και 48 λεπτά ύπνου σημαίνει πλήρη δυστυχία στις σχέσης και ανησυχία», σύμφωνα με την έκθεση. Επτά ώρες είναι ο ελάχιστος ύπνος που συνιστάται σε κάποιον από το NHS. Σε σύγκριση με προηγούμενη έρευνα, η νέα μελέτη διαπίστωσε πως οι γυναίκες προσπαθούν περισσότερο να έχουν έναν φυσιολογικό ύπνο, με όσες ανέφεραν πως κοιμούνται λίγο να δηλώνουν λιγότερο ευτυχισμένες.



Η ηλικία είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, έρευνα έδειξε πως οι γύρω στα 25 ή νεότεροι κοιμούνται περισσότερο ανεξάρτητα από το επίπεδο της ευτυχίας. Οι singles αναφέρουν πως κοιμούνται περισσότερο, ενώ οι χωρισμένοι άνθρωποι κοιμούνται ελάχιστα. Η έλλειψη ύπνου δημιουργεί πολλά προβλήματα, όπως η κατάθλιψη, ενώ συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαβήτη. iefimerida loading…

