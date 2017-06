Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Το πρώτο μέλημα της ΝΔ όταν έλθει στην εξουσία θα είναι πάση θυσία η μείωση της φορολογίας με την ταυτόχρονη μείωση των δαπανών του κράτους» σημείωσε απο τη Κοζάνη όπου βρέθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Βασίλης Κικίλιας. Παράλληλα συμπλήρωσε πως «κύριος στόχος είναι η έμφαση στις μικρές αλλά και μεγάλες επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα» μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στον ιδιωτικό τομέα χαρακτηρίζοντάς τον «ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας που εξαιτίας της υπερφορολόγησης αγκομαχεί» και υπογράμμισε ότι σήμερα, «ό,τι και εάν πράξεις, σχεδόν τα ίδια ή και παραπάνω στα παίρνει το κράτος». Αυτό ως πρακτική, έχει τσακίσει οριζόντια όλη την ελληνική κοινωνία, σημείωσε και κατέληξε λέγοντας ότι «αυτό είναι έξω από την ιδεολογία της ΝΔ και θα το αλλάξουμε».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, μίλησε για την ανάγκη «να αλλάξουμε πορεία και από καταναλωτική οικονομία να γίνουμε παραγωγική», κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες «να περπατήσουμε μαζί αυτό το δρόμο», διαβεβαιώνοντας ότι αυτό θα γίνει «με οδηγό την αξιοκρατία ώστε οι νέοι να μπορέσουν να μείνουν στο τόπο τους». Σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση και το κλείσιμο της αξιολόγησης που ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Κικίλιας υπήρξε κατηγορηματικός: Μίλησε για «16 μήνες χαμένους από την διαπραγμάτευση», με αποτέλεσμα, ενώ η αξιολόγηση να κλείσει το Φεβρουάριο του 2016 όπως έπρεπε, έκλεισε τελικά τον Ιούνιο του 2017 «χωρίς τελικά η κυβέρνηση να εξασφαλίσει κάτι σε όσα είχε επενδύσει πολιτικά, όπως το χρέος και η ποσοτική χαλάρωση». Το μόνο που έλαβαν οι Έλληνες πολίτες υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας, είναι «ένα δυσβάστακτο κόστος για την ελληνική οικονομία από αυτή την καθυστέρηση». Δήλωσε ότι αυτή η χώρα έχει μέλλον, αρκεί να γίνουν οι σωστές επιλογές και εξήγησε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι για να επιλέξει κανείς: αυτός του φτηνού λαϊκισμού που υπόσχεται τα πάντα για να υφαρπάξει την ψήφο και την εμπιστοσύνη των πολιτών, και ο άλλος – ο έντιμος και αξιοπρεπής δρόμος της αλήθειας, «που με δουλειά και σχέδιο μπορεί να μας οδηγήσει έξω από τα μνημόνια». «Ζητάμε πολιτική αλλαγή, δηλαδή εκλογές, γιατί το ζητά η ελληνική κοινωνία κι εμείς δεν μπορούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα» σημείωσε ο Βασίλης Κικιλίας και κατέληξε λέγοντας ότι «θα δώσουμε όραμα και ελπίδα στον τόπο με την βοήθεια των παλιών κα νέων στελεχών, αλλά και άλλων από την αγορά και την οικονομία που ήρθαν κοντά μας». Τέλος, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στο θέμα της κατολίσθησης του ορυχείου της ΔΕΗ, ζήτησε την άμεση αποκατάσταση των κατοίκων στο χωριό Ανάργυροι και σημείωσε ότι η ΔΕΗ βρίσκεται σε πολύ δεινή θέση, πως κινδυνεύει η εταιρία εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης και της διοίκησης της επιχείρησης. ΑΠΕ-ΜΠΕ, iefimerida.gr kozanimedia

