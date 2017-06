Ιούνιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Ακολουθείτε πιστά ένα ισορροπημένο και υγιεινό πρόγραμμα διατροφής σε συνδυασμό με ένα πλάνο γυμναστικής, παρόλα αυτά είναι πιθανό ορισμένες ημέρες να αισθάνεστε ένα ενοχλητικό φούσκωμα.



Αποφασίζετε να ανεβείτε στη ζυγαριά και τότε διαπιστώνετε, ότι ο δείκτης της δείχνει ένα με δύο κιλά πιο πάνω. Ελέγχετε ξανά και ξανά μήπως έχει χαλάσει, αλλά ο αριθμός που δείχνει αποτελεί πραγματικότητα. Και τώρα; Πρόκειται άραγε για λίπος που δεν προσέξατε κι έχει «εγκατασταθεί» στο σώμα σας; Η απάντηση είναι όχι, αφού το περίεργο αυτό αίσθημα του φουσκώματος δεν είναι τίποτα περισσότερο από κατακράτηση υγρών, η οποία επηρεάζει αρνητικά τόσο την ψυχολογία σας, όσο και την εξωτερική σας εμφάνιση. Η κατάσταση αυτή μπορεί να εμφανιστεί όταν το άτομο υποφέρει από κάποια τροφική δυσανεξία ή από τις κακές και ανθυγιεινές διατροφικές επιλογές, που εκθέτουν τον οργανισμό σε τοξίνες. Για παράδειγμα, η υπερβολική κατανάλωση νατρίου συχνά προκαλεί κατακράτηση υγρών. Μάλιστα σύμφωνα με έρευνα, 22% της πρόσληψης υγρών γίνεται μέσα από τις τροφές, αν και ο αριθμός εξαρτάται από την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, ενώ η αυξημένη κατανάλωση υδατανθράκων μπορεί να προκαλέσει αυτήν την προσωρινή μεταβολή του σωματικού βάρους. Ακόμη, η κατακράτηση παρουσιάζεται, όταν τα επίπεδα ινσουλίνης είναι υψηλά ή στην περίπτωση των γυναικών κατά τη διάρκεια του μηνιαίου κύκλου, λόγω ορμονικών αλλαγών. Πώς μπορείτε να την καταπολεμήσετε; Οι περισσότερες θεραπείες που υπόσχονται να σας απαλλάξουν από την κατακράτηση υγρών στηρίζονται στις διουρητικές δράσεις των βοτάνων, ωστόσο αυτές δεν είναι και τόσο αποτελεσματικές, όταν εφαρμόζονται μόνες τους. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν τα δικά τους μυστικά, που θα σας ανακουφίσουν και θα σας κάνουν να αισθάνεστε σαν πούπουλο!

Μειώστε την πρόσληψη νατρίου Εάν έχετε ευαισθησία στο αλάτι, προσέξτε την ποσότητα που καταναλώνετε κάθε μέρα. Και να θυμάστε, πως το νάτριο «κρύβεται» σε πολλά απίθανα μέρη. Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος του αλατιού που καταναλώνετε κάθε μέρα προέρχεται από επεξεργασμένα τρόφιμα όπως κονσερβοποιημένα προϊόντα, γρήγορο φαγητό και κατεψυγμένα γεύματα. Πίνετε άφθονο νερό Μπορεί να σας φαίνεται παράλογο, αφού στόχος σας είναι να χάσετε το νερό που υπάρχει στο σώμα σας, αλλά αυτή η συνήθεια θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από την κατακράτηση και παράλληλα να διώξετε τις τοξίνες από το σώμα σας. Καταναλώστε τρόφιμα που ενυδατώνουν τον οργανισμό Σχεδιάστε τα γεύματα σας έτσι ώστε να περιέχουν φρούτα και λαχανικά, για να παραμείνει ο οργανισμός σας καλά ενυδατωμένος και να μην φουσκώσετε. Προτιμήστε φράουλες, καρπούζι, μαρούλι, λάχανο, σέλινο, σπαράγγια και σπανάκι, καθώς όλα τους είναι υγιεινά τρόφιμα και η σύσταση τους σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στο νερό. Βάλε τη γυμναστική στην καθημερινότητα σας Η σωματική άσκηση είναι εξαιρετική για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, αλλά και για τους διαβητικούς που έχουν την τάση να κάνουν έντονη κατακράτηση υγρών. Επιλέξτε τους κατάλληλους υδατάνθρακες Μπορεί ο περιορισμός των υδατανθράκων από τη διατροφή σας να θεωρείται ιδανική λύση για τη μείωση του βάρους, ωστόσο ο οργανισμός δεν παύει να χρειάζεται ενέργεια. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά και αποφύγετε επεξεργασμένους υδατάνθρακες, που προκαλούν κατακράτηση και ιδιαίτερα αυτούς που είναι πλούσιοι σε απλά σάκχαρα, έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και είναι φτωχοί σε φυτικές ίνες. bovary loading…

