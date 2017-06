Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο 23,22% μειώθηκε το ποσοστό του στην εταιρία Μεγάλη έκπληξη στην αγορά προκαλεί η είδηση πως ο Απόστολος Βακάκης, ο ιδιοκτήτης των Jumbo αποφάσισε να πουλήσει μέρος των μετοχών του στην εταιρία. Την Παρασκευή 16 Ιουνίου, ο Απ. Βακάκης πούλησε 4,8 εκατ. μετοχές που αντιστοιχούν στο 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Jumbo. Η πώληση έγινε στα 14,95 ευρώ, με discount 6,6% σε σύγκριση με το κλείσιμο της Πέμπτης που ήταν στα 16 ευρώ και πλέον το μερίδιο του Απόστολου Βακάκη μειώθηκε στο 23,22% από 26,72% που ήταν προηγουμένως. Η πώληση έγινε μέσω της εταιρείας Tanocerian Maritime, συμφερόντων Απόστολου Βακάκη, ενώ αγοραστές είναι ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια που ήδη έχουν θέσεις στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρίας.

Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στη συνεδρίαση της Παρασκευής στα 15,35 ευρώ, με απώλειες 4,06%, διακινώντας συνολικά 5,66 εκατ. τεμάχια, μέσω 1.471 πράξεων και τζίρου που έφτασε στα 85 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της Jumbo διαμορφώνεται πλέον στα 2,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης αποτιμήσεων του ελληνικού χρηματιστηρίου. liberal

