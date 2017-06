Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα Γρεβενά βρέθηκε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή το διήμερο (19-20 Ιουνίου) οδοιπορικό συναντήσεων και επισκέψεων με φορείς της Υγείας της Δυτικής Μακεδονίας, όπου καταγράφουν προβλήματα και αδυναμίες που παρουσιάζονται στον κλάδο.

Επικεφαλής του κλιμακίου είναι ο Τομεάρχης Υγείας της Ν.Δ. και Βουλευτής Επικρατείας κ. Βασίλης Οικονόμου μαζί με τον Αναπληρωτή Τομεάρχη, Βουλευτή Αχαΐας κ. Ιάσονα Φωτήλα, όπου την Τρίτη επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο Γρεβενών και έγιναν δεκτοί από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Παντελεήμονα Αλεξιάδη.



Σύμφωνα με το πρόγραμμα των επισκέψεων, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του Τομέα Υγείας ΝΔ Δυτικής Μακεδονίας, με ομιλίες από τον κ.Βασ. Οικονόμου και τον κ. Ι. Φωτήλα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών ( Δημαρχείο, Πλ. Ελευθερίας 1 Γρεβενά). Δείτε εικόνες:





















Νοσοκομείο Γρεβενών



























