Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το αλαλούμ με τα ειδοποιητήρια για τα ανασφάλιστα οχήματα που αποστέλλονται και σε ιδιοκτήτες που δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις λίστες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων απασχολεί τα συναρμόδια υπουργεία και εντός των επομένων ημερών αναμένεται η επίλυση του προβλήματος. Στις διαφορές μεταξύ των στοιχείων της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών του υπουργείου Μεταφορών και των ΔΟΥ εντοπίζεται το θέμα που έχει προκύψει με τις περιπτώσεις ιδιοκτητών οχημάτων, οι οποίοι θεωρούν οτι δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στη λίστα των διασταυρώσεων με τα 1 εκατομμύριο ανασφάλιστα οχήματα. Το θέμα απασχολεί ήδη τα συναρμόδια υπουργεία και αναμένεται να δοθούν οδηγίες για την επίλυση του ζητήματος στο βαθμό που αφορά περιπτώσεις διαφορών μεταξύ των στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, όπως δηλώνεται απο αρμόδιες πηγές, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που θεωρούν ότι το όχημα τους ήταν σε ακινησία θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για την παράδοση των πινακίδων του στη ΔΟΥ για να μην επιβαρυνθούν με το παράβολο των 250 ευρώ στην περίπτωση που βρέθηκαν να είναι ανασφάλιστοι.

Συγκεκριμένα η διασταύρωση που διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αφορούσε τα στοιχεία που παρέλαβε απο την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών με τα αυτοκινήτα που είναι ασφαλισμένα με τα στοιχεία που έχουν οι ΔΟΥ για τα οχήματα που κυκλοφορούν και αυτά που έχουν τεθεί σε ακινησία. Με τον τρόπο αυτόν προέκυψαν τα πιθανώς ανασφάλιστα αυτοκίνητα όπως επισημαίνονταν στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ την περασμένη Παρασκευή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων θεωρούν ότι έχουν θέσει το αυτοκινήτο τους σε ακινησία γιατί, ενδεχομένως, μπορεί να βρίσκεται στο συνεργείο για επισκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο με βάση τη νομοθεσία σε κατάσταση ακινήσιας θεωρείται ένα όχημα μόνο όταν έχουν παραδοθεί οι πινακίδες του στη ΔΟΥ. Απο την άλλη πλευρά μπορεί ένα αυτοκίνητο να έχει καταστραφεί και να μην έχει δηλωθεί στο υπουργείο Μεταφορών . Πολλές τέτοιες περιπτώσεις ίσως να περιλαμβάνονται στα ευρύματα στης λίστας ενώ δεν αποκλείονται και λάθη που μπορεί να αφορούν στα στοιχεία των Ασφαλιστικών Εταιριών. Στην ιστοσελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου www.hic.gr οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν αν το όχημά τους εμφανίζεται στο σύστημα ασφαλισμένο ή όχι. Δείτε ΕΔΩ αν το όχημα εμφανίζεται ανασφάλιστο



iefimerida

