Ιούνιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Τρώγονται στο πρωινό, με τον καφέ, ικανοποιούν μικρές ή μεγάλες λιγούρες, είναι πάντα ευπρόσδεκτα σαν κέρασμα, συνδυάζονται μαγικά μαζί με άλλα γλυκά όπως cheesecake, κρέμες, παγωτά. Ποτέ, κανείς δεν είπε όχι στα μπισκότα. Αρκεί βέβαια να μην είναι σαν κομμάτι που μόλις ξεκόλλησε από κάποιο τοίχο.



Τα μπισκότα είναι νόστιμα, αλλά όσο εύκολα καταναλώνονται, τόσο δύσκολο είναι να πετύχετε τη σωστή υφή ώστε να μη σας ξεραθούν και σκληρύνουν μετά από λίγα λεπτά εκτός φούρνου. Ευτυχώς, υπάρχουν μερικά τιπ που μπορούν να διορθώσουν αυτή τη μαγειρική αναποδιά και να σας δώσουν τα μπισκότα έτσι όπως τα θέλετε: πλούσια σε γεύση και μαλακά στην υφή. Ας το πάμε ανάποδα όμως καλύτερα. Τι κάνετε λάθος κατά τη διάρκεια παρασκευής τους και πως μπορείτε να το διορθώσετε; 1. Δεν «χτυπάτε» το βούτυρο με τα αυγά αρκετή ώρα Το θέμα δεν είναι να ανακατέψετε απλώς αυτά τα δύο υλικά, αλλά να τα χτυπήσετε μέχρι να προκύψει ένα μίγμα ομοιογενές, ελαφρύ και αφράτο. Ιδανικά λοιπόν η διαδικασία του «χτυπήματος» πρέπει να γίνεται με μίξερ και να διαρκεί τουλάχιστον 5 λεπτά (αν την κάνετε με το χέρι, χρειάζεται τουλάχιστον 8 λεπτά). 2. Βάζετε τα υλικά κρύα, από το ψυγείο Και όχι σε θερμοκρασία δωματίου όπως, ξεκάθαρα, αναγράφεται στη συνταγή. Υπάρχει λόγος που μερικές συνταγές, όπως αυτές για τα μπισκότα, θέλουν το βούτυρο, τα αυγά ή το γάλα σε θερμοκρασία δωματίου και αυτό γιατί έτσι παγιδεύεται αέρας μέσα στο μίγμα, πράγμα που τα κάνει πιο αφράτα.



3. Χρησιμοποιείτε παλιά ταψιά που έχουν μαυρίσει Όσο περίεργο και να σας ακουστεί, έχει και αυτό τη σημασία του, αφού αυτά τα ταψιά (τα οποία συνήθως είναι και αντικολλητικά) κάνουν τα μπισκότα να «καίγονται» από κάτω. Προτιμήστε ένα καινούριο ταψί αλουμινίου και, για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, στρώστε πάνω σε αυτό μια λαδόκολλα. 4. Τα ψήνετε περισσότερη ώρα Ο ιδανικός χρόνος ψησίματος είναι να τα αποσύρετε από το φούρνο όταν ψηθούν οι άκρες, ακόμα κι αν το εσωτερικό τους παραμένει ακόμα ελαφρώς ρευστό. Μη τα βγάλετε κατευθείαν από το ταψί. Καλύτερα να τα αφήσετε να κρυώσουν πάνω σε αυτό για 10 λεπτά. Έτσι, απορροφούν την απαραίτητη υγρασία που χρειάζονται για να είναι μαλακά. bovary loading…

