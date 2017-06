Ιούνιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Ονομάζεται «βιταμίνη του ήλιου» και είναι τόσο πολύτιμη για το σώμα μας. Η βιταμίνη D είναι τόσο σημαντική και απαραίτητη για την υγεία μας, που κάνει τον ήλιο «σύμμαχό» μας.



Μπορεί να λατρεύουμε να κάτσουμε στον καναπέ και να ξεκουραστούμε μετά από μια εβδομάδα έντασης και πολλών υποχρεώσεων, ωστόσο, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να βγούμε μια βόλτα και να απολαύσουμε τον ήλιο. Ο καθαρός αέρας και το φως μας δίνουν μια καλή δόση της βιταμίνης D, η οποία μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή μας. Εκτός, όμως, από η «βιταμίνη του ήλιου» είναι πολύτιμη. Το δέρμα φαίνεται καλύτερο, τα κόκαλά μας δυναμώνουν και μπορεί να λειτουργήσει ως «ασπίδα» για τον διαβήτη και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Παράλληλα, βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης κάτι που σημαίνει πως έχουμε λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.



Αυτό, βέβαια, που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως η υπερβολική έκθεση στον ήλιο δεν κάνει καλό, με την προστασία να είναι απαραίτητη. Γι’ αυτό μην ξεχνάτε να βάζετε αλλά και να ανανεώνετε το αντηλιακό σας, όταν εκτίθεστε στον ήλιο. iefimerida loading…

