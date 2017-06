Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Δασταμάνης συγχαίρει τον Γρεβενιώτη αθλητή του μήκους Μίλτο Τεντόγλου για την μεγάλη επίδοση του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Ο νεαρός αθλητής κατάφερε να καταρρίψει το προσωπικό του ρεκόρ, και να »πετάξει΄΄ στα 8,30 μ. και με το άλμα του αυτό έγινε ο 4ος αθλητής με την καλύτερη επίδοση φέτος στο κόσμο σε επίπεδο ανδρών. Θερμά συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία στους μελλοντικούς αγώνες! ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

This entry was posted on Τρίτη, Ιούνιος 20th, 2017 at 08:06 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΣΤΙΒΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.