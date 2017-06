Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συγκροτήθηκε την 19η Ιουνίου 2017 σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Γρεβενών, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 31ης Μαΐου 2017, ως εξής: ΑΑ/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Πρόεδρος Παλάσκας Κων/νος 2 Αντιπρόεδρος Αρμένης Στέφανος 3 Γενικός Γραμματέας Χαριζούλης Βασίλειος 4 Ταμίας Πανταζόπουλος Πανταζής 5 Μέλη Ψευτογκάς Δημήτριος 6 Ντάγκα Παναγιώτα 7 Λιάμπας Στέργιος ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παλάσκας Κωνσταντίνος Χαριζούλης Βασίλειος

