Ιούνιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Οι υπερ-υπολογιστές Sunway TaihuLight και Tianhe-2 παραμένουν οι δύο ταχύτεροι στον κόσμο. Ο αμερικανικός Titan έπεσε στην τέταρτη θέση από ένα αναβαθμισμένο ελβετικό σύστημα, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του εξαμηνιαίου καταλόγου T0P500 των υπερ-υπολογιστών που κυκλοφόρησε σήμερα.



Sunway TaihuLight Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κατάλογο, ο Sunway TaihuLight περιγράφεται ως «μακράν η πιο ισχυρή αριθμομηχανή του πλανήτη», διατηρώντας το προβάδισμα που είχε από τον περασμένο Ιούνιο όταν εκθρόνισε τον Tianhe-2, πρώην ‘πρωταθλητή’ των προηγούμενων τριών συναπτών χρόνων. Tianhe-2 Αυτό σημαίνει ότι ένας κινεζικός υπερ-υπολογιστής βρέθηκε εννέα φορές στη σειρά στην κορυφή της κατάταξης, που συντάσσουν ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία.



Επιπλέον, ο υπερ-υπολογιστής Sunway TaihuLight, με ισχύ 93 petaflops (μονάδα μέτρησης ταχύτητας ενός επεξεργαστή) κατασκευάστηκε εξ ‘ολοκλήρου με επεξεργαστές που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί στην Κίνα. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

