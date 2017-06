Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με τη δρομολόγηση περίπου 2.500 μόνιμων προσλήψεων επιχειρεί το υπουργείο Εσωτερικών να αντιμετωπίσει το κενό που δημιουργεί στην καθαριότητα των δήμων η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων στους ΟΤΑ. Όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, κατά τη συνάντησή του με την ΠΟΕ-ΟΤΑ και σε δηλώσεις του, μέχρι να καλυφθούν οι κενές θέσεις με μόνιμο προσωπικό και για να μην υπάρξει πρόβλημα με την αποκομιδή των απορριμμάτων και μάλιστα σε καλοκαιρινή περίοδο, υπάρχει η δυνατότητα σύναψης δίμηνων συμβάσεων από τους δήμους. Οι μόνιμες προσλήψεις αποτελούν αιτήματα των δήμων από το 2016, ενώ ο υπουργός κάλεσε τους ΟΤΑ να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματά τους, ώστε να μην υπάρξουν κενά. Για τα δεδουλευμένα των συμβασιούχων των οποίων η σύμβαση αναγκαστικά λήγει, ο κ.Σκουρλέτης εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα κρίνουν την εισήγηση της Ολομέλειας, δεν θα φτάσουν στο σημείο να αφήσουν τους εργαζόμενους απλήρωτους για δουλειά που έχουν κάνει. Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι «σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πληρωθούν». Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν σχετίζεται με άλλες κατηγορίες συμβασιούχων και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αναζητεί νομοθετική ρύθμιση για συμβασιούχους, οι οποίοι εδώ και «πάρα πολλά χρόνια» δουλεύουν είτε σε προγράμματα (Βοήθεια στο Σπίτι κλπ), είτε στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια και στους δήμους.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων προανήγγειλε η ΠΟΕ – ΟΤΑ Η αδυναμία εξεύρεσης λύσης για τους οκταμηνίτες εργαζομένους των ΟΤΑ, οι συμβάσεις των οποίων παρατάθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά τώρα αναγκαστικά λήγουν, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των συνδικαλιστών. Σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση υπογράμμισαν ότι οδηγούνται άμεσα στην ανεργία 10.000 εργαζόμενοι (ο υπουργός έκανε λόγο για 6.500), έκαναν λόγο για προσπάθεια «κάτω από το τραπέζι» να ιδιωτικοποιηθούν υπηρεσίες των δήμων όλης της χώρας, ενώ προανήγγειλαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, κάτι που θα καθοριστεί την προσεχή Πέμπτη, ανήμερα της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ. το βήμα

