Ιούνιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Πάνω σε μια στιγμή έντασης με το παιδί, το μόνο εύκολο είναι να φερθείτε με λάθος τρόπο ή να πείτε πράγματα αδόκιμα με βάση τη χρονική συγκυρία. Το mother.gr δίνει συμβουλές αναφορικά με τι πρέπει να αποφεύγετε όταν το παιδί είναι εκνευρισμένο:



Μην του πάτε κόντρα. Το ζητούμενο είναι να λήξει ορθολογικά ο τσακωμός και να ηρεμήσετε και όχι να σας απασχολεί ποιος θα πει την τελευταία κουβέντα, σε ένα άσκοπο παιχνίδι εξουσίας. Μην ενδώσετε στις απαιτήσεις του, μόνο και μόνο επειδή δεν έχετε κουράγιο να επιχειρηματολογήσετε ή έστω να εφαρμόσετε όσα έχετε συμφωνήσει μαζί του κατά το παρελθόν στο συγκεκριμένο θέμα. Γενικότερα, αποφύγετε τις όποιες σπασμωδικές κινήσεις και τις παράτολμες πρωτοβουλίες, θεωρώντας ότι έτσι θα μπει ένα τέλος στον τσακωμό, γιατί τελικά το μόνο που θα καταφέρετε θα είναι να κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση. Μη βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα για το λόγο που προκάλεσε το θυμό του παιδιού, γιατί μπορεί τα πράγματα να μην είναι όσο ξεκάθαρα φαντάζουν. Το πιο σωστό είναι να το ρωτήσετε ευθέως σε κάποια άλλη φάση που θα είναι ήρεμο. Μην προσπαθείτε να κάνετε συζήτηση με αρχή, μέση και τέλος όταν η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Βάλτε μια άνω τελεία και κάντε την κουβέντα σε δεύτερο χρόνο.



Αποφύγετε να βάλετε τιμωρία το παιδί για να συνετιστεί. Έχουμε τονίσει κατ’επανάληψη ότι η τιμωρία δεν είναι ορθολογική μέθοδος πειθαρχίας και το παιδί παίρνει λάθος μηνύματα από μια τέτοια στάση. Τέλος, μην πείτε βαριές κουβέντες και χαρακτηρισμούς που θα μετανιώσετε όταν πρυτανεύσει η λογική. Καμιά φορά πάνω στα νεύρα μας λέγονται πράγματα που δεν πρέπει, με κίνδυνο να πληγωθεί το παιδί και να διαταραχθεί για μια περίοδο η μεταξύ σας σχέση. newsbeast loading…

