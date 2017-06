Ιούνιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Πτώση αναμένεται να έχουν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κυρίως λόγω των κακών επιδόσεων των υποψηφίων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, τα θέματα των οποίων χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά μεγάλης δυσκολίας. Σύμφωνα με τα «Νέα», τα εξαιρετικά μεγάλης δυσκολίας θέματα, δεν επέτρεψαν στους υποψηφίους να πιάσουν υψηλούς βαθμούς και αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγάλη πτώση των βάσεων στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο των Οικονομικών Σχολών και κατόπιν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών Επιστημών.



Επίσης στο 3ο Πεδίο, των Ιατρικών Σχολών είναι πιθανό φέτος να δούμε την Ιατρική Αθηνών να πέφτει και λίγο κάτω από τα 19.000 μόρια. Αναλυτικά: 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές Σπουδές) Στις σχολές του πεδίου αυτού δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές σε σχέση με πέρσι. Τα θέματα που έπεσαν ήταν αναμενόμενα, αλλά για καλά διαβασμένους υποψηφίους και σύμφωνα με εκπαιδευτικούς οι βάσεις αναμένεται να σημειώσουν μικρή πτώση. 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές Επιστήμες) Εδώ η εικόνα των βάσεων θα αλλάξει άρδην και αυτό γιατί τα θέματα που έπεσαν στα Μαθηματικά και στη Φυσική Προσανατολισμού ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις των υποψηφίων να μην είναι καλές και έτσι να αναμένεται σημαντική πτώση των βάσεων. 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) Και εδώ αναμένεται ασθενής πτώση των βάσεων και αυτό γιατί τα θέματα της Βιολογίας, αλλά και της Χημείας ήταν απαιτητικά. Αυτά τα δύο μαθήματα θα είναι και ο καθοριστικός παράγοντας που ενδεχομένως να οδηγήσει στην πτώση των βάσεων για την Ιατρική Αθήνας λίγο κάτω από τα 19.000 μόρια και για την Ιατρική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λίγο κάτω από τα 18.646 μόρια. 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Εκπαίδευσης) Εδώ δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική μεταβολή στις βάσεις. Το πεδίο αυτό έχει χαμηλή ζήτηση, κυρίως λόγω των πενιχρών διορισμών που γίνονται τα τελευταία χρόνια και της δύσκολης επαγγελματικής αποκατάστασης. Στα παιδαγωγικά τμήματα η πρόσβαση γίνεται από όλα τα επιστημονικά πεδία, οπότε ο μεγαλύτερος αριθμός εισακτέων αναμένεται να είναι από το πρώτο επιστημονικό πεδίο και από το 5ο για τους υποψηφίους που εξετάστηκαν υποχρεωτικά στα Μαθηματικά και στα Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας. Τα θέματα που έπεσαν στο πεδίο αυτό ήταν εύκολα, επομένως ίσως να υπάρξει και μια μικρή άνοδος.

5ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής) Στο πεδίο αυτό αναμένεται να σημειωθεί η μεγαλύτερη πτώση των βάσεων φέτος σε σχέση με πέρσι και αυτό εξαιτίας των δύσκολων θεμάτων στα Μαθηματικά. Αυξημένης βαρύτητας ήταν επίσης και τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Γενικά, οι βάσεις εισαγωγής θα κινηθούν πτωτικά στην πλειοψηφία των σχολών, με μεγαλύτερη πτώση στις σχολές της περιφέρειας και σε όλες τις υψηλόβαθμες.

Σε πολλές σχολές υψηλής ζήτησης η πτώση μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 1.500 μόρια, ενώ πιο μεγάλη θα είναι σε σχολές μεσαίας ζήτησης και μικρότερη σε εκείνες που απαιτούν χαμηλές βαθμολογίες. Τα Νέα loading…

