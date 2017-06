Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

24 ΙΟΥΝΗ ΣΤΗ 1μ.μ. στην ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ H Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στη μεγάλη διαδήλωση έξω από το Νατοϊκό στρατηγείο της Θεσσαλονίκης, στις 24 Ιούνη (πλ. Αριστοτέλους-1μμ), στα πλαίσια της Βαλκανικής αντιπολεμικής και αντιιμπεριαλιστικής δράσης των συνδικάτων.

Σε μια περίοδο που τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν, που ο αέρας από την Ουκρανία, τη Μαύρη Θάλασσα, τα Βαλκάνια και το Αιγαίο ως την Ανατολική Μεσόγειο, την Εγγύς και Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, μυρίζει μπαρούτι, αγωνιζόμαστε και διαδηλώνουμε έξω από το Νατοϊκό στρατηγείο απαιτώντας: Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.Άμεση απεμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από όλες τις επιχειρήσεις, έξω από τα σύνορα.

Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλκάνια.

Καμιά συμμετοχή σε στρατιωτικοπολιτική συμμαχία των καπιταλιστών.

Πάλη ενάντια στην αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα κατοχυρώνουν.

Πάλη ενάντια στην περιστολή συνδικαλιστικών και άλλων ελευθεριών.

Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες των Νατοϊκών σχεδιασμών. Διεκδικούμε δαπάνες για κάλυψη των αναγκών της εργατικής, λαϊκής οικογένειας.

Αγώνας ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό, το σωβινισμό.

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς. Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες να δώσουν βροντερό παρόν στη διαδήλωση έξω από το Νατοϊκό Στρατηγείο. Το κάλεσμα συμμετοχής να φτάσει σε κάθε κλάδο, σε κάθε εργασιακό χώρο, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στις σχολές κατάρτισης. Οι λαοί δεν έχουν κανένα συμφέρον με τους εκμεταλλευτές τους, ούτε στην ειρήνη ούτε στους πολέμους τους.Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με την εργατική τάξη άλλων χωρών, με τους άλλους λαούς.

Αντίθετα, μας ενώνει το σύνθημα «με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση – πολέμους – προσφυγιά», το κοινό συμφέρον της πάλης για μία ζωή χωρίς εκμετάλλευση και φτώχεια, χωρίς αφεντικά, με τους λαούς να καρπώνονται τον πλούτο που παράγουν. Για τη ζωή που μας ανήκει! Στα Γρεβενά θα αναχωρήσει λεωφορείο το Σάββατο στις 10πμ από το ρολόι

