Από το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι λόγω της 24ώρης πανελλαδικής απεργίας των εργαζομένων της Αυτοδιοίκηση η οποία κηρύχθηκε από την ΠΟΕ- ΟΤΑ για την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, παρακαλούνται όλοι οι δημότες και οι επιχειρήσεις να περιορίσουν κατά το δυνατόν στο ελάχιστο τα προς απόθεση απορρίμματά τους από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο Αντιδήμαρχος Ζήσης Κιάκας

