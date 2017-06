Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στον κατάλογο με τις φονικότερες δασικές πυρκαγιές στον κόσμο κατατάσσεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Λεϊρία της κεντρικής Πορτογαλίας. Η φονική πύρινη λαίλαπα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 62 ανθρώπους, ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό περισσοτέρων από 50. Ο παρακάτω θλιβερός κατάλογος περιέχει τις κυριότερες πυρκαγιές που στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους από το 1871 μέχρι σήμερα και – δυστυχώς – περιλαμβάνει και την Ελλάδα. 2007- ΕΛΛΑΔΑ: Στα τέλη Αυγούστου 77 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τις πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές που κατέκαψαν 250.000 εκτάρια. Οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν αφορούσαν τους νομούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Λακωνίας, Αργολίδος, Κορινθίας, Αττικής και Ευβοίας, Φθιώτιδος με το νομό Ηλείας να δέχεται το πιο εκτεταμένο και φονικό πλήγμα. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες πυρκαγιές στην χώρα τα τελευταία χρόνια.

2009- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Μεταξύ 7 και 11 Φεβρουαρίου τουλάχιστον 173 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές που σημειώθηκαν στα νοτιοανατολικά της χώρας και κυρίως στην πολιτεία της Βικτόριας, όπου καταστράφηκαν ολοσχερώς ολόκληρες πόλεις και κάηκαν περισσότερα από 2.000 σπίτια. 2010-ΡΩΣΙΑ: Εξήντα νεκρούς άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τα τέλη Αυγούστου στο δυτικό τμήμα της χώρας με καύσωνα και άνευ προηγουμένου ξηρασία να σημειώνονται στη χώρα. Φωτογραφίες: AP photos 1987- ΚΙΝΑ: Τον Μάιο 1987, σημειώνεται η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Κίνας με τουλάχιστον 119 νεκρούς στα βορειοανατολικά της χώρας, 102 τραυματίες και 51.000 άστεγους.

1949- ΓΑΛΛΙΑ Τον Αύγουστο, στην Λαντ έχασαν την ζωή τους 82 διασώστες. Τα θύματα ήταν πυροσβέστες, εθελοντές και 23 στρατιώτες του 33ου Συντάγματος Πυροβολικού του Σατελρό που παγιδεύτηκαν σε ένα τεράστιο «πύρινο σύννεφο», το οποίο προκάλεσε η αιφνίδια αλλαγή της κατεύθυνσης αλλά και της έντασης των ανέμων. 1871- ΗΠΑ Η φονικότερη καταγεγραμμένη δασική πυρκαγιά φαίνεται πως ήταν εκείνη που σημειώθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1871 στο Πεστάιγκο (Ουισκόνσιν, ΗΠΑ) και η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.125-1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε δάσος πολλές ημέρες νωρίτερα και ήταν οι θυελλώδεις άνεμοι που οδήγησαν τις φλόγες στην πόλη γύρω στις 8.30 το βράδυ εκείνης της Κυριακής. Χρειάστηκε μόλις μιάμιση ώρα για να γίνει ολόκληρο το Πεστάιγκο στάχτες. Το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς δεν σταμάτησε εκεί. Οι φλόγες ερήμωσαν άλλα 16 χωριά, διασκορπισμένα σε μια έκταση 5 εκατομμυρίων στρεμμάτων. ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

