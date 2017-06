Ιούνιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Ξεχάστε τις… Λαμποργκίνι από τα κατασχεμένα του ΟΔΔΥ, ξεχάστε τα πολυτελή διαμερίσματα από τις κατασχέσεις για οφειλές στο Δημόσιο, ξεχάστε και τα χρηματικά έπαθλα τύπου Τζόκερ, που υπόσχονταν στο πρόσφατο παρελθόν διάφοροι για να… διαφημίσουν την πολυθρύλητη λοταρία για αποδείξεις.



Το μέτρο ξεκινά άμεσα, λόγω σχετικής μνημονιακής υποχρέωσης και όπως αναφέρουν πληροφορίες, ακόμα και στο παρά 1’ γίνονται αλλαγές ή μάλλον ανατροπές στο σχεδιασμό, καθώς το αρχικό πλάνο ακόμα και για επιτόπιες κληρώσεις πάει περίπατο, ενώ η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να “φορτώνει” τους τυχερούς φορολογούμενους με πόντους στις κάρτες τους, μπαίνει επί του παρόντος στο συρτάρι και αντ’ αυτού θα γίνονται κληρώσεις μετρητών μια φορά το μήνα. Συγκεκριμένα, οι κληρώσεις θα γίνονται με βάση τις μηνιαίες συναλλαγές μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών- άρα δεν θα λαμβάνονται υπόψιν οι μεταφορές ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών- και την ευθύνη τους θα έχει τελικά η ΔΗΛΕΔ (το παλιό ΚΕΠΥΟ) και όχι οι τράπεζες, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Το έπαθλο θα είναι 1.000 ευρώ για 1.000 τυχερούς το μήνα, έτσι ώστε να καλύπτεται το ετήσιο προβλεπόμενο κονδύλι των 12 εκατ. Ευρώ, αν και υπήρχαν εισηγήσεις για μικρότερα ποσά (π.χ. 500 ευρώ) για περισσότερους τυχερούς, αλλά κρίθηκε ότι το κίνητρο είναι ήδη αδύναμο. Τα έπαθλα αυτά θα πιστώνονται στους λογαριασμούς των φορολογούμενων, όπως είναι δηλωμένοι στο Taxis.



Οι αρχικές σκέψεις ήταν να γίνονται οι κληρώσεις ακόμα κι επί τόπου, την ώρα της συναλλαγής και οι τυχεροί θα κέρδιζαν την αξία της αγοράς στο πολλαπλάσιο (μάλλον 3πλάσιο) με ένα συγκεκριμένο πλαφόν. Το έπαθλο δεν θα ήταν, όμως, μετρητά αλλά πόντοι, που θα πιστώνονταν στις κάρτες των φορολογούμενων και θα μπορούσαν να τους εξαργυρώσουν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, για οποιαδήποτε άλλη αγορά. Το σχέδιο “πάγωσε” λόγω τεχνικών προβλημάτων αλλά και ενστάσεων από υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, για τον αυξημένο ρόλο των τραπεζών, με την επίκληση των προσωπικών δεδομένων. Κρίσιμο είναι το ερώτημα πώς θα αντιμετωπίζει η εφορία αυτά τα χρηματικά έπαθλα, αν ο νικητής είναι οφειλέτης. Με δεδομένο ότι η διάταξη για τη λοταρία δεν προβλέπει ρητώς ότι το έπαθλο είναι ακατάσχετο, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του φορολογούμενου. iefimerida loading…

