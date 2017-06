Ιούνιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Μείωση κατά 10%-15% σε σχέση με σήμερα θα είναι το εφάπαξ που θα λάβουν δημόσιοι υπάλληλοι που ασφαλίστηκαν από το 1993 και μετά και αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, λόγω της ένταξής τους στον ΕΦΚΑ και στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών.



Σύμφωνα με την Καθημερινή μάλιστα, οι αυξομειώσεις στο ύψος των εισφορών χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων θα επηρεάσουν όχι μόνο το ύψος των μισθών τους αλλά και τις μελλοντικές συντάξεις τους.



Τα παραπάνω προκύπτουν από την εγκύκλιο των συναρμόδιων υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών για τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, οι οποίες σύμφωνα με υπολογισμούς αφορούν περίπου 250.000 υπαλλήλους που θα βγουν σε σύνταξη το επόμενο διάστημα και θα δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα. iefimerida loading…

