Ιούνιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Επιστολή αγωνίας στον κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Κωνσταντίνο-Βασίλειο Κατσάμπαλο και τον πρύτανη του ΑΠΘ Περικλή Μήτκα έστειλαν 471 φοιτητές. Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για άντρο ανομίας στο πανεπιστήμιο.



Συγκεκριμένα αναφέρουν «αρνούμαστε να προσερχόμαστε για μάθημα σε έναν χώρο όπου «ανθίζει» το εμπόριο ναρκωτικών γεμάτο χρησιμοποιημένες σύριγγες». «Από τα πιο απλά περιστατικά – όπως η διαρκής παρουσία μεγάλου αριθμού χρηστών ναρκωτικών σε χώρους του ιδρύματος π.χ. στο κυλικείο της σχολής – έως τα σοβαρά, δηλαδή την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στους χώρους του πανεπιστημίου και τα ακόμη κρισιμότερα όπως ο θάνατος ανθρώπων εντός του πανεπιστημίου, όλα δημιουργούν την αίσθηση μόνιμης ανασφάλειας και φόβου για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας» αναφέρουν χαρακτηριστικά στην επιστολή, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή. Οι φοιτητές χαρακτηρίζουν καθημερινό φαινόμενο τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών στο κυλικείο της σχολής αλλά και την παρενόχληση φοιτητών και φοιτητριών από τους εν λόγω παράνομους εμπόρους. «Αρνούμαστε να προσερχόμαστε για μάθημα σε έναν χώρο όπου «ανθίζει» το εμπόριο ναρκωτικών γεμάτο χρησιμοποιημένες σύριγγες» προσθέτουν.



Από την πλευρά του ο πρύτανης του ΑΠΘ ανέφερε ότι έγινε σύσκεψη για το θέμα με φορείς της πόλης για αύξηση των μέτρων φύλαξης και ότι υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας με τον ΟΚΑΝΑ για από κοινού δράσεις. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούνιος 20th, 2017 at 19:39 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.