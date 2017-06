Ιούνιος 20th, 2017 by Σταματίνα

2 κ.σ. λάδι 1/2 ματσάκι μαϊντανός 3-4 κλωναράκια βασιλικού 1 κ.σ. ξερό θυμάρι αλάτι πιπέρι 2 κ.σ. βούτυρο 2 κ.σ. αλεύρι Οδηγίες Πλύνετε και στεγνώστε το κουνέλι. Βάλτε το σε μια κατσαρόλα (κυκλικά στον πάτο της, όσο χωράει) μαζί με την μπίρα, το λάδι, τον μαϊντανό, τον βασιλικό, το θυμάρι και όσο αλατοπίπερο θέλετε. Μαγειρέψτε το σε πολύ χαμηλή φωτιά για 40-50’, κουνώντας συχνά την κατσαρόλα για να μην πιάσει. Αν είστε επιδέξιες, μπορείτε να γυρίσετε χωρίς να το… διαλύσετε και όλο το κουνέλι μια φορά μέσα στην κατσαρόλα. Μόλις γίνει το κουνέλι, αφαιρέστε τα κλωναράκια των μυρωδικών και κόψτε το σε μερίδες (μην σερβίρετε το κεφάλι – θα το φάτε άλλη στιγμή!). Σουρώστε το ζωμό που άφησε στην κατσαρόλα και καθαρίστε τη. Αραιώστε το ζωμό με τόσο νερό ώστε να γίνει 2 φλιτζάνια. Διαλύστε καλά το αλεύρι σε λίγο νερό, ανακατέψτε το στο ζωμό και προσθέστε όσο νερό χρειάζεται να έχετε δύο φλιτζ. ζωμού. Λιώστε το βούτυρο στην κατσαρόλα, προσθέστε το ζωμό και ανακατέψτε καλά μέχρι να πάρει μια βράση και η σάλτσα να αρχίσει να δένει. Προσθέστε το κρέας, ανακατέψτε, σκεπάστε την κατσαρόλα και κατεβάστε τη από τη φωτιά. Σερβίρεται γαρνιρισμένο με ρύζι, περιχυμένο με σάλτσα. botrini loading…

