Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

To Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων παρουσιάζει για 4η συνεχή χρονιά το επιτυχημένο Delta Fashion Show 2017, που διοργανώνεται αποκλειστικά από τους σπουδαστές και το εκπαιδευτικό προσωπικό την Πέμπτη 22 Ιουνίου και ώρα 21:00 μ.μ. στο LT Live Club Summer.

Το Fashion Show παρουσιάζει η γνωστή παρουσιάστρια Μαίρη Συνατσάκη. Η παρουσία σας αποτελεί τιμή για εμάς και θα ενισχύσει την τόσο μεγάλη προσπάθεια των σπουδαστών και των καθηγητών μας. www.delta-iek.gr



