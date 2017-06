Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σήμερα θα γίνει η κηδεία του Διευθυντή του Επιμελητηρίου Γρεβενών Νικόλαου Καρανίκου, που έφυγε ξαφνικά από κοντά μας, μετά από μία σύντομη μάχη με την επάρατη νόσο, σε ηλικία 57 ετών.

Η σορός του, θα βρίσκεται στην εκκλησία Ευαγγελίστρια Γρεβενών στις 12:30 μ. και η κηδεία θα γίνει στις 13:30. Δείτε και εδώ Star-fm.gr : Καλό παράδεισο Νίκο. Κουράγιο στην οικογένειά σου. Θα σε θυμόμαστε με το χαμόγελο και την θετική ενέργεια που εξέπεμπες σε όλους μας. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Γρεβενών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη τους για την ξαφνική απώλεια του Νικόλαου Καρανίκου ,Διευθυντή του Επιμελητηρίου. Τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος το Δ.Σ σε έκτακτη Συνεδρίαση αποφάσισε ομοφώνα τα εξής : 1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του.

2. Να παραστούν εκπρόσωποι του στην εξόδιο ακολουθία.

3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.

4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό και ηλεκτρονικό τύπο.

5. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους. Ο Πρόεδρος και Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητήριου Γρεβενών. Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ράμμος

