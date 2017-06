Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αξιότιμοι/-ες

Η Κινηματογραφική Λέσχη Γρεβενών του Συλλόγου Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών Ελπίδα, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει σε ένα τριήμερο κινηματογραφικών προβολών για παιδιά. Προβολών που αντιπροσωπεύουν τη σύγχρονη γενιά του Νορβηγικού κινηματογράφου ο οποίος διαχρονικά αναδεικνύει σπουδαίες παραγωγές από πολλά υποσχόμενους νέους κινηματογραφιστές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 7:30μ.μ. την προβολή της ταινίας Totally true love (με ελληνικούς υπότιτλους, για παιδιά 8+), την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 7:00μ.μ. την προβολή της ταινίας The Liverpool Goalie (με ελληνικούς υπότιτλους, για παιδιά 8+) και στις 8:30μ.μ. την προβολή της ταινίας Victoria (με ελληνικούς υπότιτλους) και την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 7:30μ.μ. την ταινία Rafiki best friends (με ελληνικούς υπότιτλους, για παιδιά 8+) . Για την διοργάνωση αυτή ευχαριστούμε πολύ την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα και το Νορβηγικό Ινστιτούτου Κινηματογράφου για την ευγενική χορηγία και προμήθεια των ταινιακού υλικού της περιόδου 2017, τον Δήμο Γρεβενών που αγκάλιασε και ενέταξε το κινηματογραφικό τριήμερο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις ¨Πολιτιστικός Ιούνιος 2017¨ παραχωρώντας την κινηματογραφική αίθουσα προβολών του Κέντρου Πολιτισμού χωρητικότητας 370 ατόμων . Οι προβολές θα διεξαχθούν στην κινηματογραφική αίθουσα του Κέντρου Πολιτισμού Γρεβενών.

Η είσοδος σε όλες τις προβολές θα είναι ελεύθερη. Για όποιον το επιθυμεί να συμμετάσχει εθελοντικά στην διοργάνωση της εκδήλωσης και για κάθε αναγκαία διευκρίνηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Τηλ: 24620-22988 & 6944141083 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009153390696&fref=ts

Ο Υπεύθυνος της Κινηματογραφική Λέσχης Η Πρόεδρος

Παπαθεοδώρου Ευθύμιος Ευαγγελία Μπόγκια

