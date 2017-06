Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Μετά από τις συνεχόμενες ημέρες με βροχοπτώσεις που επηρέασαν τις περισσότερες περιοχές της χώρας, φαίνεται ότι σταδιακά ο καιρός θα καταστεί καλοκαιρινός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει κάθε μέρα περαιτέρω άνοδο». Τα παραπάνω αναφέρει στην πρόβλεψή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος κάνοντας παράλληλα λόγο για πιθανή αξιόλογη θερμή εισβολή το Σαββατοκύριακο. Και συνεχίζει: «Οι πολίτες αλλά και οι αγρότες που καταστράφηκαν κατά περιπτώσεις οι καλλιέργειες τους, μου έστειλαν εκατοντάδες μηνύματα και εξέφρασαν την ανησυχία ότι ενδεχομένως τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. »Η απάντηση μου είναι σαφής και ξεκάθαρη : Δεν οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Απλά, οι ισχυροί χειμώνες, τα βροχερά καλοκαίρια, οι συνεχόμενοι καύσωνες ή οι ακραίες καταιγίδες, είναι περιοδικού χαρακτήρα φαινόμενα τα οποία θα τα συναντάμε στη χώρα μας ανά χρονικές περιόδους. »Ο καιρός λοιπόν θα βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες. Μην αναμένετε όμως πλήρη ηλιοφάνεια καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας για ολόκληρη την επικράτεια. Από το μεσημέρι έως το απόγευμα, θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πιο πυκνές κυρίως στις ορεινές περιοχές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτή η πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικού χαρακτήρα μπόρες. »Όλες αυτές τις μέρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία «χτυπήθηκαν» από έναν ισχυρό και μακράς διάρκειας καύσωνα. Φαίνεται ότι από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο οι θερμές αυτές αέριες μάζες θα ταξιδέψουν προς την περιοχή μας και θα ανεβάσουν κατά πολύ τον υδράργυρο, όχι βέβαια στα επίπεδα ενός ισχυρού η επικίνδυνου καύσωνα. »Γι’αυτό το λόγο μιλώ για θερμή εισβολή και όχι για καύσωνα. Διότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το πως θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο και πρέπει ως εκ τούτου να μελετήσω τις επόμενες ημέρες την κίνηση και τις «διαθέσεις» αυτών των θερμών αερίων μαζών καθώς και τη θερμοκρασία στα 850 HpA, δηλαδή στα 1400 μέτρα υψόμετρο χοντρικά, ώστε με την κατάλληλη τοπική αναγωγή να γνωρίζουμε τις θερμοκρασίες που θα σημειωθούν στα πεδινά και στην επιφάνεια της θάλασσας. »Όπως και να έχει όμως, η θερμοκρασία θα τραβήξει την ανηφόρα. Με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που ανέλυσα με λεπτομέρεια, βλέπω ότι κάθε μέρα πλέον, η θερμοκρασία θα σημειώνει άνοδο κατά 2°C περίπου. »Έτσι για παράδειγμα στην Αθήνα, οι μέγιστες τιμές για τις επόμενες ημέρες θα είναι οι εξής : Τρίτη : 31°C

Τετάρτη : 33°C

Πέμπτη : 34-35°C

Παρασκευή : 36-37°C

Σάββατο : 37-38°C

Κυριακή : 38°C Ή για τη Θεσσαλονίκη : Τρίτη : 29-30°C

Τετάρτη : 31°C

Πέμπτη : 33°C

Παρασκευή : 34-35°C

Σάββατο : 36°C

Κυριακή : 36°C »Εκτιμώ πως θα υπάρξουν πεδινές περιοχές, οι οποίες είναι ευπαθείς στη ζέστη, που από το Σαββατοκύριακο θα αρχίσουν να σημειώνονται τα πρώτα 40άρια. Για παράδειγμα, στον κάμπο της Θεσσαλίας, ή στον κάμπο της Αργολίδας, ή σε τμήματα ενδεχομένως των κλειστών πεδιάδων της Κεντρικής Μακεδονίας. »Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, μιας και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές, τόσο στο πιο θερμό ενδεχόμενο, όσο και στο λίγο πιο ήπιο και δροσερό. Γι’αυτό και προς το παρόν βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό ή καλύτερα κρατάω μικρό καλάθι για την τελική εξέλιξη αυτής της διαφαινόμενης θερμής εισβολής. Καλή σας εβδομάδα!»

