Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Τρίτη, κατά τις μεσημβρινές ώρες εκλάπη από την Βέροια Ι.Χ.Ε.Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία η οποία και εντόπισε το κλαπέν όχημα στην Περιφερειακή Οδό της Βέροιας. Ο δράστης της κλοπής αντιλαμβανόμενους τους αστυνομικούς ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε δια μέσου της Εγνατίας οδού με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε καταδίωξη και στον κόμβο Νησελίου ο δράστης με το κλαπέν όχημα εμβόλισε το δίκυκλο της Αστυνομίας που τον καταδίωκε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο δίκυκλο. Οι τραυματισμένοι αστυνομικοί διακομίστηκαν στο Γ.Ν. Βέροιας.

Κατόπιν ο δράστης ακολούθησε την παράπλευρη αγροτική οδό με κατεύθυνση προς Βέροια και στο ύψος της Κουλούρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα και απομακρύνθηκε τρέχοντας εκμεταλλευόμενος την πυκνή βλάστηση. Αναζητείται από την Αστυνομία. emvolos.

