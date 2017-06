Ιούνιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η 1η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης με στόχο την ανάπτυξη διακρατικής και διαπεριφερειακής στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης στα Βαλκάνια, στα πλαίσια εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 στη Βλάστη Κοζάνης. Στη Συνάντηση συζητήθηκαν και αναλύθηκαν θέματα διακρατικών, διαπεριφερειακών συνεργασιών και συνεργειών, με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Επίσης τέθηκαν οι βάσεις για μεταφορά τεχνογνωσίας σε περιφερειακό επίπεδο, με τη δημιουργία εθνικών σημείων επαφής για την εφαρμογή και παρακολούθηση της πρωτοβουλίας καθώς και ενεργούς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας ως δομικό στοιχείο για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των Επιχειρήσεων στον βαλκανικό χώρο.









Η εν λόγω Συνάντηση συνδιοργανώθηκε απ’ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε συνέργεια με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η συνάντηση τελούσε υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Παρατήρησης Γης (GEO), ενώ ρόλο επιταχυντή επιτελεί το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, ως διαπεριφερειακός οργανισμός του GEO στην περιοχή των Βαλκανίων, με την καθοδήγηση του Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γεώργιου Ζαλίδη, επιστημονικού υπευθύνου του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος. Στην παραπάνω συνάντηση συμμετείχαν ο Ευάγγελος Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο Βασίλειος Μαγκλάρας, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η Γενική Γραμματέας της Διακυβερνητικής Ομάδας Παρατήρησης της Γης των Ηνωμένων Εθνών (GEO), Συντονιστές της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τη γεωργική παρακολούθηση (GEOGLAM), εκπρόσωποι της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών (μέσω τηλεδιασκέψεων), ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας και προεδρεύων του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, οι Συντονιστές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Κρήτης και Αιγαίου, Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Κεντρικής Μακεδονίας, Γενικοί Γραμματείς και Περιφερειάρχες Βαλκανικών Χωρών, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Επιμελητήρια Βαλκανικών Κρατών καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών και τοπικών φορέων. Παράλληλες συναντήσεις Στο περιθώριο της 1ης Συνάντησης Στρογγυλής Τραπέζης, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αποστόλου και των εμπλεκομένων φορέων, αναφορικά με το σχέδιο του Υπουργείου για την περαιτέρω ανάπτυξη των αρωματικών φυτών στη Δυτική Μακεδονία και την καταρχήν παραχώρηση 1.000 στρεμμάτων σε 100 νέους αγρότες της Εορδαίας, οι οποίοι θα καλλιεργήσουν αρωματικά φυτά. Στόχος του Υπουργείου είναι έως τον Οκτώβριο του 2017 να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθώς και να έχουν επιλεγεί οι νέοι αγρότες στους οποίους θα παραχωρηθούν οι υπό καλλιέργεια εκτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και σε καθεστώτα ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το απόγευμα της Παρασκευής 16 Ιουνίου 2017 στην Πτολεμαΐδα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Κρήτης και Αιγαίου, με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη Γενική Γραμματέα της Διακυβερνητικής Ομάδας Παρατήρησης της Γης των Ηνωμένων Εθνών (GEO), τους συντονιστές της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τη γεωργική παρακολούθηση (GEOGLAM) και τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γεώργιου Ζαλίδη, επιστημονικό υπεύθυνο του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος. Τέλος κατά τη διάρκεια των διήμερων συναντήσεων, οι παρευρεθέντες Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και έθεσαν τις βάσεις για μια ενεργή και εποικοδομητική συνεργασία και δικτύωσή τους, με στόχο την καλύτερη δυνατή επίτευξη ποιοτικών αποτελεσμάτων στο κοινό πεδίο των υποθέσεων που διαχειρίζονται. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

