Μια δίαιτα με εγγυημένα αποτελέσματα είναι αυτό που έχουμε πραγματικά ανάγκη, όταν θέλουμε να μειώσουμε το βάρος μας, να βελτιώσουμε την εικόνα μας, αλλά παράλληλα να κρατήσουμε γερό και δυνατό τον οργανισμό μας. Πολλές φορές όμως και ειδικά όταν αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, η δίαιτα είναι πιθανό να προϋποθέτει στερήσεις των αγαπημένων μας γλυκών ή αλμυρών πειρασμών ή να επιβάλλει αλλαγές στο είδος των σνακ.



Και τι κάνουμε λοιπόν όταν το στομάχι μας αρχίζει να διαμαρτύρεται; Η απάντηση δεν βρίσκεται φυσικά στην παύση κάθε προσπάθειας, αλλά στην έξυπνη επιλογή των τροφών εκείνων που μπορούμε να καταναλώσουμε άφοβα και χωρίς ενοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας γιατί αρχικά, είναι θρεπτικές και δεύτερον, δεν επιβαρύνουν το σώμα μας με περιττές θερμίδες και λίπος. Παρακάτω βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε 11 από αυτές για να τις βάλετε στο πιάτο σας! Σέλερι Περίπου 95% αυτού του λαχανικού αποτελείται από νερό, ενώ η κατανάλωση του εφοδιάζει τον οργανισμό με το 30% της απαραίτητης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη Κ. Προτιμήστε το φρέσκο. Ρόκα Την αγαπούν οι Ιταλοί, γιατί όχι κι εσείς; Δύο κούπες ρόκα έχουν μόλις 10 θερμίδες. Το συγκεκριμένο λαχανικό βοηθάει στη μείωση του σωματικού βάρους, χωρίς να προκαλεί κάποια ζημιά στην υγεία. Μπορείτε να τη συνδυάσετε με τυρί και ελαιόλαδο. Ασπράδια αυγών Ιδανικά για όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο για όσους ακολουθούν αυστηρά προγράμματα διατροφής, αφού κάθε ένα από αυτά έχει μόλις 17 θερμίδες. Μπορείτε να φτιάξετε με αυτά μια νόστιμη ομελέτα και να προσθέσετε φέτες ντομάτας. Αγγούρι Περιέχουν σχεδόν την ίδια ποσότητα νερού με το σέλερι. Φρέσκα, δροσιστικά και τραγανά έχουν μόνο 16 θερμίδες και η φλούδα τους είναι τόσο πολύτιμη, όσο δεν φαντάζεστε χάρη στην βήτα-καροτίνη που θεωρείται ευεργετική για τα μάτια και την όραση. Κουνουπίδι Εξαιρετική πηγή βιταμινών C και Κ, το κουνουπίδι είναι πολύ θρεπτικό και οι θερμίδες του αγγίζουν τις 25. Ντομάτες Πλούσιες σε λυκοπένιο, βιταμίνες Α, C και Β2, φολικό οξύ, φυτικές ίνες και κάλιο, οι ντομάτες δεν έχουν υψηλή θερμιδική αξία και αποτελούν ιδανική επιλογή. Γκρέιπφρουτ Αν και η γεύση τους είναι λίγο πικρή για αυτό και έχουν παρεξηγηθεί, τα γκρέιπφρουτ βοηθούν στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, είναι πηγή βιταμίνης C και χάρη στις ελάχιστες θερμίδες τους -μόλις 50- είναι αποτελεσματικά στη μείωση των πόντων γύρω από την περιοχή της μέσης. Πεπόνι Μοσχοβολιστό και γλυκό, το πεπόνι, ένα από τα αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού, μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία σας για ζάχαρη, χωρίς να καταστρέψει τη δίαιτα σας. Περιέχει καλές ποσότητες βιταμινών Α και C, ενώ έχει μόνο 55 θερμίδες. Φράουλες Πλούσιες σε κάλιο και φυτικές ίνες, με ελάχιστες θερμίδες και αντιφλεγμονώδη δράση, οι φράουλες είναι ένα κατάλληλο φρούτο για απώλεια βάρους. Μπρόκολο Ενα από τα αγαπημένα τρόφιμα όσων θέλουν να χάσουν βάρος. Εκτός από βιταμίνες Α, C, E και Κ, περιέχει 20% της απαραίτητης ημερήσιας πρόσληψης σε φυτικές ίνες. Αρακάς Ενα φλιτζάνι αρακά αντιστοιχεί σε 35 θερμίδες. Αξίζει μια θέση στο πιάτο σας γιατί είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες. bovary loading…

