Ιούνιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Άλλοι επιλέγουν να κάνουν ζεστό ντους χειμώνα καλοκαίρι και άλλοι προτιμούν το πιο δροσερό ακόμη και αν έξω κάνει κρυό. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς αρκετά είναι τα οφέλη από τον συνδυασμό αυτών των δύο και από το γνωστό «σκωτσέζικο ντους» με την εναλλαγή κρύου με ζεστό.



Η τεχνική αυτή ονομάζεται θεραπεία εναλλαγής κρύου/ζεστού και περιλαμβάνει το μπάνιο ή ντους για 20 λεπτά συνολικά. Αρχικά, το σώμα πρέπει να εκτεθεί σε ζεστό νερό για 3-4 λεπτά και αμέσως μετά σε κρύο νερό για 1 λεπτό. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται εναλλάξ για 4-5 φορές. Ποια είναι όμως τα οφέλη από κάτι τέτοιο; Από τη μία πλευρά, το ζεστό νερό βοηθά να διασταλούν τα αιμοφόρα αγγεία στο δέρμα και στους μυς ώστε να βελτιωθεί η κυκλοφορία του αίματος. Η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού προς το κρύο έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή τα αγγεία συστέλλονται. Η εναλλαγή της θερμοκρασίας για διάστημα 20 λεπτών δημιουργεί έναν μηχανισμό σαν αντλία.



Ενδεικτικά, ένα από τα οφέλη που προκύπτουν είναι η μείωση του μυϊκού πόνου μετά τη γυμναστική. Επίσης, σύμφωνα με μελέτη η θεραπεία εναλλαγής κρύου/ζεστού τονώνει το ανοσοποιητικό, καθώς προωθεί την απελευθέρωση λευκών αιμοσφαιρίων που εξουδετερώνουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Τέλος, οι εναλλαγές στη θερμοκρασία του νερού είναι δυνατό να τονώσουν τη ροή αίματος προς την επιδερμίδα, διατηρώντας την ελαστική και σφριγηλή. baby loading…

