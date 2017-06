Ιούνιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ολοένα και πιο κοντά βρίσκονται οι μπουλντόζες από την έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Αυτό μετά και την κατάθεση, την περασμένη Πέμπτη, του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), ώστε να ξεκινήσει το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης σε διεθνές επίπεδο. Η δήλωση του Οδυσσέα Αθανασίου, διευθύνοντος συμβούλου της Lamda Development, εταιρίας που κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό και υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινοπραξία επενδυτών Global Investment Group, ο οποίος αποτελείται από τον Όμιλο Λάτση, την κινεζική Fosun και την Eagle Hills με έδρα το Άμπου Ντάμπι, είναι χαρακτηριστική: «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο του Ελληνικού χθες» ανέφερε στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της περασμένης Πέμπτης Τα επόμενα βήματα Ποια όμως είναι τα επόμενα πριν οι μπουλντόζες μπουν μέσα στην έκταση και ξεκινήσουν τα έργα μετά από 17 χρόνια από τότε που σταμάτησε η λειτουργία του αεροδρομίου; Μιλώντας στη γενική συνέλευση ο κ. Αθανασίου επιβεβαίωσε πως κατατέθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), εκτιμώντας ότι είναι εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ορίζει και ο νόμος. Εκτίμησε επίσης ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλοι τρεις μήνες για την έκδοση των απαραίτητων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), ενώ επισήμανε πως πρέπει να προχωρήσει από το ελληνικό Δημόσιο, ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της άδειας καζίνο, για τον οποίον έχει εκδηλωθεί σοβαρό ενδιαφέρον από διεθνείς ομίλους. Έμφαση έδωσε στο ζήτημα των 37 στρεμμάτων που χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση από τον δασάρχη Πειραιά, αν και έχει κατατεθεί ένσταση από την Ελληνικό ΑΕ και το ΤΑΙΠΕΔ.

«Έχουμε σχεδιάσει το intergrated resort 1.200 δωματίων, καζίνο, συνεδριακούς χώρους, που θα συνδέεται με γέφυρα με την παραλιακή οδό. Το κομμάτι αυτό είναι πολύ σημαντικό για το επιχειρησιακό σχέδιο που εκπονήθηκε από διεθνείς συμβούλους και έχουν δαπανήσει εκατομμύρια. Δεν μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι και να το πας αλλού. Δεν είναι Legoland» Οδυσσέας Αθανασίου Η «ακτινογραφία» του έργου ανάπλασης Πρόκειται όπως έχει ανακοινώσει η κοινοπραξία για το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης διεθνώς που θα δημιουργήσει 70.000 θέσεις εργασίας και ολοκλήρωση του θα συμβάλει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης της χώρα κατά περίπου 1 εκατ. τουρίστες σε ετήσια βάση.



Ποια θα είναι τα σημαντικότερα έργα και πότε θα παραδοθούν; Σε ποιος τομείς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας; Το έργο θα ξεκινήσει με την πλήρη εκκαθάριση της συνολικής έκτασης 6.200 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και σε χρονικό διάστημα 6 με 9 μήνες μετά την έναρξη των έργων η έκταση θα είναι έτοιμη προκειμένου να ξεκινήσουν οι αναπλάσεις, με πρώτο έργο τη δημιουργία του μεγαλύτερου παραλιακού πάρκου στην Ευρώπη, έκτασης 2.000 στρεμμάτων, που θα αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερο στο είδος τους διεθνώς. Το πράσινο του πάρκου, όπως έχουν αναφέρει στις παρουσιάσεις στελέχη της Lamda Development -αναφέρει ο κ. Αθανασίου-, θα κυριαρχεί στην έκταση του χώρου ανάπλασης. Με την έναρξη των έργων δημιουργούνται θέσεις εργασίες σε κλάδους που έχουν πληγεί καίρια από την κρίση, όπως των κατασκευών, της τσιμεντοβιομηχανίας, της χαλυβουργίας, του κλάδου αλουμινίου, των προμηθευτών και μεταφορών από ευρύτατο τομέα προϊόντων αλλά και υπηρεσιών.

Πλήρης αναβάθμιση παραλιακού μετώπου Όπως έχει αναφέρει ο κ. Αθανασίου, ταυτόχρονα ξεκινούν και τα έργα για την πλήρη αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, της μαρίνας, αλλά και της κατασκευής πέντε ξενοδοχειακών μονάδων. Στην παραλία θα δημιουργηθεί ένα «επτάστερο» ξενοδοχείο, που δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα, που θα δίνει την αίσθηση ενός «σκάφους» δυναμικότητας 250 κλινών, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα θα έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 2.200 κλινών. Τα ξενοδοχεία θα λειτουργούν όλο το χρόνο, δημιουργώντας τουλάχιστον 5.500 νέες θέσεις εργασίας από όλο το φάσμα των τουριστικών ειδικοτήτων. Παράλληλα, θα προχωράει η κατασκευή υψηλού κτιρίου με χρήσεις κατοικίας, μοναδικής αρχιτεκτονικής που θα αποτελέσει τοπόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη. Το κτίριο θα είναι από τα ελάχιστα που βρίσκονται σε τόσο κοντινή απόσταση από το κέντρο μεγάλης πρωτεύουσας μπροστά σε παραλιακό μέτωπο, με περίπου 200 διαμερίσματα, για τα οποία έχει ήδη αρχίζει να εκδηλώνεται αγοραστικό ενδιαφέρον. Τα παραπάνω έργα σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κοινοπραξίας θα παραδοθούν εντός της πρώτης πενταετίας, καθώς θα έχουν διαμορφωθεί και ολοκληρωθεί παράλληλα όλα τα έργα υποδομών με συνέπεια το πάρκο και η παραλία να είναι αυτοτελώς προσβάσιμα. Η ανάπλαση προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας παραλίας ελεύθερης πρόσβασης, μήκους μεγαλύτερης του ενός χιλιομέτρου που στη μια άκρη της θα έχει τη μαρίνα και στην άλλη ένα διεθνούς εμβέλειας ενυδρείο, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη που ένα μέρος του θα είναι και υποθαλάσσιο. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας-Οι τομείς και οι κλάδοι



Οι ανάγκες νέων θέσεων εργασίας εστιάζονται επίσης στο εμπορικό κέντρο που θα δημιουργήσει 4.500 θέσεις εργασίας, καθώς και στην απορρόφηση 2.000 θέσεων εργασίας από την κατασκευή και λειτουργία του Διεθνούς Ιατρικού Κέντρου και 2.500 θέσεων εργασίας από την κατασκευή και λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημιακού Κέντρου. Νέες θέσεις εργασίας από ευρύ φάσμα ειδικοτήτων δημιουργούνται από τις νέες χρήσεις, όπως από τη δημιουργία πρότυπου επιχειρηματικού πάρκου, συνεδριακό κέντρου, νέου γηπέδου γκολφ, της αξιοποίησης του Ολυμπιακού Κέντρου κανό -καγιάκ κλπ. Όπως έχουν επισημάνει στελέχη της Lamda Development, η ένταξη στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Plan) σημαντικών εκτάσεων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, όπως παιδικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικές εγκαταστάσεις, πολιτισμικοί χώροι, εγκαταστάσεις πρόνοιας/υγείας για την εξυπηρέτηση τόσο του πληθυσμού της περιοχής όσο και άλλων περιοχών του λεκανοπεδίου θα συμβάλει όχι μόνο στην διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας αλλά και στην ανάγκη νέων προσλήψεων. Οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία Τα οφέλη έχουν ανακοινωθεί εκτενώς από τον επενδυτή (την Lamda Development) αλλά και από την Πολιτεία. Αναφορικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι πρόκειται για μία πρότυπη αστική ανάπλαση με πολύ χαμηλό μέσο συντελεστή δόμησης, μικρότερο του 0,5 συντελεστή κάλυψης μικρότερο του 30% και εισφορά σε γη. Μια πολεοδόμηση, όπως αναφέρει ο επενδυτής, πολύ πιο ήπια όχι μόνο από τη συνηθισμένη στους όμορους δήμους και στην Αττική, αλλά και σε συμφωνία με τα υψηλότερα πρότυπα παγκοσμίως. Σημαντικά θα είναι τα οφέλη και για τον τουρισμό. Σημειώνεται ότι η δημιουργία του Marina Bay Sands στην Σιγκαπούρη, που αποτελεί έργο υποπολλαπλάσιας σημασίας σε σχέση με την ανάπλαση του Ελληνικού, αύξησε τον τουρισμό της πόλης κατά 20%. Εκτιμάται ότι η συμβολή της ανάπλασης του Ελληνικού θα είναι καθοριστική για το μέλλον της Αθήνας αλλά και της χώρας, καθώς θα προσελκύσει παραπάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες και θα διευρύνει την παραμονή τους στην πρωτεύουσα, από μόλις 2 διανυκτερεύσεις που παραμένει σήμερα. Τα έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή και λειτουργία), που υπολογίζονται σε σύνολο φόρων (εισοδήματος, εταιρικών, ασφαλιστικές εισφορές, φόροι ακινήτων, ΦΠΑ), ανέρχονται σε περισσότερα από 14 δισ. ευρώ. Επιπλέον έσοδα που θα έχει το ελληνικό Δημόσιο από τον επικείμενο διαγωνισμό αδειοδότησης του καζίνο, καθώς και από τους φόρους παιγνίων σε ετήσια βάση.



Το πλήρες έργο ολοκληρώνεται εντός 12 ετών Το μεγαλύτερο μέρος του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε βάθος δωδεκαετίας, με τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης του να εξαρτάται από την οικιστική ανάπτυξη και ειδικότερα την κατασκευή 8.000 κατοικιών. Όπως έχει επισημανθεί από τα στελέχη της Lamda Development, η ζήτηση τους είναι τελικά εκείνη που θα καθορίσει τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της ανάπλασης. Εάν η ζήτηση των κατοικιών είναι σημαντική, η πλήρης ανάπλαση του έργου θα ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα, και σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζονται τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των υπόλοιπων έργων που προαναφέρθηκαν. Το μέγεθος του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου στην περιοχή του Ελληνικού

– Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού: 2.000 στρέμματα, όταν: – Πεδίο του Άρεως: 270 στρέμματα – Εθνικός Κήπος: 160 στρέμματα – Κτήμα Συγγρού: 950 στρέμματα – Πάρκο Τρίτση: 1.000 στρέμματα – Hyde Park Λονδίνου: 1.420 στρέμματα ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 19th, 2017 at 16:23 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.