Ένα φιλί μέσα από το αστυνομικό βαν έστειλε δράστης που παρέσυρε τους πιστούς που έβγαιναν από κοινωνικό κέντρο στην περιοχή του πάρκου Φίνσμπερι, στην οδό Seven Sisters στο Λονδίνο.



Ο 48χρονος άνδρας που σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε άλλους 10 φαίνεται πως συνεχίζει να είναι προκλητικός, καθώς το φιλί που έδωσε στην κάμερα έγινε μόλις λίγα λεπτά μετά αφ΄ότου είχε φωνάξει «Σκοτώστε με, σκοτώστε με. Θέλω να σκοτώσω όλους τους Μουσουλμάνους». Σύμφωνα με τα ξένα μέσα πριν ο τρομοκράτης συλληφθεί από τους αστυνομικούς, ένας ιμάμης απέτρεψε το πλήθος που ήταν μαζεμένο έξω από το τέμενος να τον λιντσάρει, ενώ τις πληροφορίες επαλήθευσε σε ανακοίνωσή του, το Μουσουλμανικό Κέντρο Πρόνοιας που ευχαριστεί τον ιμάμη Μοχάμεντ Μαχμούντ για το θάρρος και το κουράγιο του, καθώς βοήθησε στην εξομάλυνση της «άμεσης κατάστασης» μετά το περιστατικό και «απέτρεψε περαιτέρω τραυματισμούς και απώλεια ζωής».



Ανώτερο στέλεχος της αντιτρομοκρατικής επεσήμανε ότι ακόμη δεν είναι γνωστό το κίνητρο του δράστη της επίθεσης, όμως το συμβάν έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ τόνισε ότι όλα τα θύματα είναι μουσουλμάνοι.

Προς το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί συνεργοί και η αστυνομία δεν έχει βρει στοιχεία για καταγγελία σχετικά με μια επίθεση με μαχαίρι στο ίδιο σημείο.

