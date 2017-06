Ιούνιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι Υλικά για 6 άτομα 1 ρολό φύλλο χωριάτικο

100 γρ. φακές κόκκινες

300 γρ. μανιτάρια porcini λεπτοκομμένα

2 κ.σ. μανιτάρια ξερά τριμμένα

2 αυγά

2 σκελίδες σκόρδο λεπτοκομμένες

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

2 κλωναράκια θυμάρι

½ ποτήρι λευκό κρασί Εκτέλεση Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τις φακές μαζί με τη μία σκελίδα σκόρδο, τις σκεπάζουμε με λίγο νερό, προσθέτουμε τα μανιτάρια σε σκόνη και αφήνουμε να βράσουν μέχρι να λιώσουν και να γίνουν σαν πουρές. Ελέγχουμε από αλάτι και πιπέρι και κρατάμε στην άκρη. Σε μια άλλη κατσαρόλα τσιγαρίζουμε σε λίγο ελαιόλαδο το υπόλοιπο σκόρδο, το θυμάρι, σοτάρουμε τα φρέσκα μανιτάρια, σβήνουμε με το κρασί, ελέγχουμε από αλάτι και πιπέρι και αφήνουμε να βράσουν μέχρι να είναι έτοιμα. Βγάζουμε το 1/3 από τα μανιτάρια για τη γαρνιτούρα, τα κρατάμε ζεστά και τα υπόλοιπα τα μπλεντάρουμε μαζί με το μείγμα από τις φακές και τα αυγά. Απλώνουμε το φύλλο σε ένα βουτυρωμένο ταψί, ρίχνουμε από πάνω τη γέμιση (μπορούμε προαιρετικά να προσθέσουμε και κάποιο τυρί της αρεσκείας μας) και ψήνουμε στο φούρνο για 40 λεπτά στους 180 βαθμούς. Βγάζουμε και γαρνίρουμε με τα υπόλοιπα μανιτάρια που έχουμε κρατήσει. newsbeast loading…

