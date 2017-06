Ιούνιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε σήμερα νέο πρεσβευτή στην Τουρκία για να αναλάβει τη θέση του Αντρέι Καρλόφ, που δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο.



«Ο Αλεξέι Βλαντιμίροβιτς Γερχόφ διορίστηκε πρεσβευτής της Ρωσίας στην Τουρκία», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Κρεμλίνο με σημερινή ημερομηνία. Ηλικίας 57 ετών, ο Ρώσος διπλωμάτης ήταν σύμβουλος του Ρώσου πρεσβευτή στη Δαμασκό προτού αναλάβει τη θέση του πρόξενου στην Κωνσταντινούπολη το 2009, όπου παρέμεινε ως το 2015.



Στις 19 Δεκεμβρίου ο Καρλόφ δολοφονήθηκε από έναν Τούρκο αστυνομικό ηλικίας 22 ετών την ώρα που παρίστατο στα εγκαίνια μιας έκθεσης στην Αγκυρα. ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP loading…

