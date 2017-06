Ιούνιος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά το.. απίστευτο 8.30μ του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών- Γυναικών της Πάτρας, κι άλλοι αθλητές από τα Γρεβενά, έκαναν μεγάλες επιδόσεις. Τις αναφέρουμε ανάλογα με την θέση που κατέκτησαν: Χρήστος Κοτίτσας (ΓΣ Δεσκάτης) 3ος στα 800μ με επίδοση 1.53.03

Ιωάννα Ζάκκα (ΑΟ Φιλοθέης) 3η στο ύψος με 1.71μ

Ελένη Τζήκα (ΑΕΚ) 6η στη σφαιροβολία με 12.79μ

Ελένη Κουτσαλιάρη (ΓΣΓ) 6η στο μήκος με επίδοση 5.98μ. Δείτε όλα τα αποτελέσματα: 1η ημέρα απόγευμα. Αποτελέσματα τελικών

Ανδρες 4Χ100μ Ανδρών

1. ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος 41.53

2. ΓΕΑ Τρικάλων 41.74

3. ΓΑΣ Χολαργού 41.91

4. Ολυμπιακός ΣΦΠ 4208

5. ΓΣ Πίνδαρος 42.68

6. ΑΟ Φιλοθέης 42.80

7. ΓΣ Αμαρου΄σιου 43.41

8. ΓΣ Νεάπολη Χαλκίδας 43.54 3000μ Στηπλ Ανδρών

1. Γκότσης Νίκος (ΣΑΚ Αθηνών) 9.04.27

2. Μίνος Γιώργος (ΑΟ Μυκόνου) 9.05.11

3. Φιλάϊ Στέλιος (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ) 9.09.39

4. Τζανετόπουλος Αχιλλέας ( ΟΦΚΑ Οδυσσέας) 9.10.80

5. Καραϊσκος Παναγιώτης (Πανελλήνιος ΓΣ) 9.13.36

6. Σάκης Νίκος (ΑΕΚ) 9.14.92

7. Ιωαννίδης Ιάσων (ΓΣ Ηρακλής) 9.15.76

8. Βρανάς Κωνσταντίνος (ΓΣ Ηρακλής) 9.22.86 Επι κοντώ Ανδρών

1. Φιλιππίδης Κωνσταντίνος (Πανελλήνιος ΓΣ) 5.75 (μπαράζ)

2. Πατσουκάκης Δημήτριος (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 5.60

3. Καραλής Εμμανουήλ (ΓΣ Κηφισιάς) 5.60

4. Χρυσανθόπουλος Παναγιώτης Θεοδ.(Πανιώνιος ΓΣΣ) 5.20

5. Χατζίου Πέτρος (ΑΣ Αθλοκίνηση Μυτιλήνης) 5.05

6. Νταμοτσίδης Βαλεντίνος (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 4.90

6. Καραγιάννης Δημήτριος (ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009) 4.90

8. Μπέλλος Θεοφάνης (ΑΣ Ρήγας Θεσσαλονίκης) 4.70

8. Ματούκας Μάριος (ΓΣ Ηλιούπολης) 4.70 1500μ Ανδρών

1. Δημητράκης Ανδρέας (Παναξιακός ΑΟ) 3.47.80

2. Νακόπουλος Κωνσταντίνος (ΓΕΑ Τρικάλων) 3.54.70

3. Μούτσο Έντισον (ΓΕΑ Τρικάλων) 3.54.93

4. Παπούλιας Χρήστος (ΠΑΟ) 3.56.57

5. Τρομπούκης Χρήστος (ΓΕ Αγρινίου) 3.57.14

6. Πανταζόπουλος Αντώνης (ΑΟ Λασηθιου) 3.58.11

7. Μαυριδόπουλος Στάθης (ΓΣ Λαγκαδα) 3.58.98

8. Χριστόπουλος Χρήστος (ΓΣ Γλυφάδας) 4.02.00 100μ Ανδρών Τελική Κατάταξη από δύο σειρές

1. Τσάκωνας Λυκούργος Στέφανος (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 10.19 (0.0)

2. Νυφαντόπουλος Γιάννης (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 10.37 (0.0)

3. Τριβυζάς Παναγιώτης (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 10.43 (0.0)

4. Μουντρίχας Προκόπιος (ΓΣ Πίνδαρος Θηβών) 10.58 (0.0)

5. Ζήκος Κωνσταντίνος (ΓΕΑ Τρικάλων) 10.63 (0.0)

6. Δαμίρης Αναστάσιος (ΓΑΣ Χολαργού) 10.75 (+0.5)

7. Δουλγέρης Γιάννης (Πρωτ/των Κομοτινής) 10.80 (0.0)

8. Πατρινιός Γιάννης (Μεσσηνιακός) 10.84 (+0.5) Σφαιροβολία Ανδρών

1. Ζώτος Κυριάκος (ΓΣ Μανδρών) 19.34

2. Σκαρβέλης Νικόλας-Κωνστ.(ΓΣ Τρικάλων)19.23

3. Σταματόγιαννης Μιχάλης (ΓΣ Πίνδαρος Θηβών) 18.73

4. Λατιφλάρι Φράντσι (ΑΣ Κένταυρος) 18.72

5. Μουζενίδης Οδυσσέας (ΑΣ Κενταυρος) 18.25

6. Θεοδώρου Γεράσιμος (Ολυμπιακός) 17.91

7. Μπαχαρίδης ΠΑναγιώτης (ΜΕΑΣ Τρίτων) 17.17

8. Ακτύπης Παναγιώτης (Παναξιακός) 16.71 400μ Ανδρών

1. Παππάς Μιχάλης (ΕΚΑ Δοδώνη Ιωαννίνων) 47.02

2. Κουτσούκης Κώστας (Φίλιππος Βέροιας) 47.11

3. Κυριακίδης Πέτρος (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 47.20

4. Λαμπρόπουλος Γιώργος (Ολυμπιακή ΔΟμή) 47.24

5. Αλμπάνης Χρήστος (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 48.11

6. Δαρδανελιώτης Μιχάλης (ΜΕΑΣ Τρίτων) 48.31

7. Λογοθέτης Γιάννης (ΓΣ Κηφισιάς) 48.64

8. Γεωργίου Θανάσης (Πρωτέας Ηγουμενίτσας) 49.11 Τριπλούν Ανδρών

1. Τσιάμης Δημήτριος (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 16.39 (+0.9)

2. Μπόφτσης Παύλος (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 16.09 (+0.5)

3. Μπαλταδούρος Παναγιώτης (Εθνικός ΓΣ) 16.02 (+0.1)

4. Ανδρικόπουλος Νικόλαος (ΑΕ Μεσογείων) 15.88 (+0.2)

5. Σαράκης Κωνσταντίνος (ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσ/κης) 15.45 (-0.2)

6. Μονοπώλης Δημήτριος (Κερκυραϊκός ΓΣ) 15.44 (+0.3)

7. Μακρής Εμμανουήλ (ΠΑΟΚ) 15.40 (-0.2)

8. Προδρόμου Αθανάσιος (ΠΑΟΚ) 14.92 (+0.9) Σφυροβολία Ανδρών

1. Αναστασάκης Μιχαήλ (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 74.56

2. Γαβριηλίδης Νικόλαος (Αιολος Μακεδονιας)69.05

3. Μεγκλέμπεη Ιβάν (ΓΑΣ Τρικάλων ο Ζεύς) 68.75

4. Κωστογλίδης Κωνσταντίνος (ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας) 67.35

5. Κορακίδης Γεώργιος (ΓΣ Μανδρών) 62.26

6. Γουμενάκης Ιωάννης (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 61.14

7. Ζουλιέν Σπυρίδων (Εθνικός ΓΣ) 61.03

8. Καμτσικλής Εμμανουήλ (ΓΣ Μανδρών) 57.94 110μ Εμπόδια Ανδρών (Άνεμος :-0.7)

1. Δουβαλίδης Κώστας (ΣΚΑ Δράμας) 13.57

2. Χίντας Κωνσταντίνος (ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος) 14.40

3. Τσούγιας Δήμος (ΓΣ Κηφισιάς) 14.48

4. Σαϊσανάς Νίκος (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 14.51

5. Κιάφας Μιχάλης (ΑΕΚ) 14.83

6. Χατζησάββας Αλέξανδρος (ΜΕΑΣ Τρίτων) 14.90

7. Λυρής Χαράλαμπος (ΑΣ Θησέας) 14.93

-. Καμπάνης Κώστας (ΑΓΕΣ Κάμειρος) ΔΕΝ ΜΕΤΕΙΧΕ Γυναίκες

4Χ100μ Γυναικών

1. ΓΣ Ηλιούπολης 46.73

2. ΓΣ Κηφισιάς 47.42

3. ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσ.νικης 48.25

4. ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 48.61

5. Πανιώνιος ΓΣΣ 48.67

6. ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας 48.80

7. ΓΣ Νέαπολη Χαλκίδας 48.82

8. ΟΚΑ Καβάλας 48.87 3000μ Στηπλ Γυναικών

1. Μανιαδάκη Μαρίνα (ΑΟ Λασηθίου) 10.42.43

2. Ντίνα Μαργαρίτα (ΣΑΠΚ Νεάπολης) 10.48.35

3. Μιχαλά Ειρήνη Ρία (ΣΑΠ Νεάπολης) 11.00.34

4. Δημητριάδου Γεωρ΄για (ΑΟ Δράμας) 11.08.73

5. Χρυσαϊδη Σταυρούλα (ΟΦΚΑ Οδυσσέας) 11.12.66

6. Ανδρικοπούλου Ζωή (ΓΣ Ηλιούπολης) 11.21.12

7. Δημητριάδου Φανή (ΓΣ Έδεσσας) 11.30.58

8. Κωνσταντινοπουλου Βασιλική (ΣΑΠΚ Νεάπολης) 11.39.08 Ακοντισμός Γυναικών

1. Υφαντίδου Σοφία (ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσ/νικης) 59.23

2. Αραμπατζή Θεοδώρα (ΓΣ Σερρες 93) 53.53

3. Κόκκαλη Αθανασία (ΓΑΣ Τρικάλων ο Ζευς) 51.94

4. Μανιού Αφροδίτη (ΟΦΗ) 51.88

5. Καστανά Όλγα (ΜΕΑΣ Τρίτων) 48.36

6. Κοτσοβού Βασιλική (ΓΣΦΑ Άργους Αριστέας) 47.34

7. Καρσα Τριανταφυλλιώ (Αναγέννηση Σάμου) 46.24

8. Κατσούλα Χριστίνα (ΓΑΣ Ζευς Τρικάλων) 45.43 Τριπλούν Γυναικών

1. Παπαχρήστου Βούλα (ΑΕΚ) 14.07 (+0.3)

2. Αλβερτσιάν Κριστίνα (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 13.60 (-0.2)

3. Ρωμαίου Κωνσταντίνα (Κερκυραϊκός ΓΣ) 12.76 (+0.4)

4. Σταματέλλου Μαρία (Πανελλήνιος ΓΣ) 12.65 (+0.2)

5. Ταχταρά Βασιλική (ΑΟ Μεγάρων) 12.51 (-0.1)

6. Φουτστζίδου Αναστασία (ΑΕ Ολυμπιάδα Πάτρας) 12.43 (+0.1)

7. Κωστή Χριστίνα (Πανιώνιος) 11.99 (+0.8)

8. Παναγιωτοπούλου Νεφέλη (ΓΣ Κηφισιάς) 11.96 (-0.1) Υψος Γυναικών

1. Γκούσιν Τατιάνα (ΓΣ Κηφισιάς) 1.85

2. Κυριακοπούλου Κατερίνα (Παναχαϊκή ΓΕ) 1.76

3. Ζάκκα Ιωάννα (ΑΟ Φιλοθέης) 1.71

3. Γαστεράτου Κατερίνα (ΠΑΟΚ) 1.71

5. Ρετζιου Αθηνά (ΓΣ Κηφισιάς) 1.71

6. Βαγγέλη Άλκηστις (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 1.71

7. Καλαθά Ελισάβετ (ΓΣ Τρικάλων) 1.66

8. Μετρίδου Αθηνά (ΓΣ Γλυφάδας) 1.66 1500μ Γυναικών

1. Κυριακοπούλου Κοραίνη-Ανθή (ΓΣ Γλυφάδας) 4.19.53

2. Μαρινάκου Αναστασία (ΓΕΑ Τρικάλων) 4.20.59

3. Κοτσαχείλη Ισαβέλα (Πανιώνιος ΓΣΣ) 4.32.92

4. Πετρουλάκη Ελευθερία (ΑΟ Μυκόνου) 4.35.57

5. Δόβρου Αικατερίνη (ΑΟ Κύδων Χανίων) 4.38.83

6. Κουτλη Αικατερίνη (ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας) 4.41.25

7. Καλογεροπούλου Κυριακή Βασιλική (Πανιώνιος ΓΣΣ) 4.42.44

8. Λουκίδου Μαρία (ΑΣΣ Ηρακλής Θεσνικης) 4.43.54 400μ Γυναικών

1. Βασιλείου Ειρήνη (ΓΕ Ηρακλείου) 52.33

2. Βασιλείου Αννα 9ΓΕ Ηρακλέιου) 52.99

3. Φέρρα Ανδριάννα (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 53.25

4. Μουρτά Δέσποινα (ΑΕ Ολυμπιάδας Πάτρας) 53.82

5. Καρκαλάτου Ελπίδα (ΣΔΥ Αργολίδας) 54.96

6. Ζυγόρη Ευαγγελία (ΓΣ Γλτφάδας) 55.44

7. Γεωργαλά Ειρήνη (Παναξιακός ΑΟ) 56.21

8. Αργυρού Μαρία (Αθλοκίνηση Μυτιλήνης) 58.67 Δισκοβολία Γυναικών

1. Αναγνωστοπούλου Χρυσούλα (ΓΣ Κερατέας) 58.95

2. Σπανουδάκη Κωνσταντίνα (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 51.10

3. Σοφάνη Ευαγγελία (Πανελλήνιος ΓΣ) 47.93

4. Δημητριάδου Δέσποινα (ΠΑΟΚ) 47.36

5. Ψαράκη Ευαγγελία (ΟΦΗ) 45.88

6. Καϊσίδου Σοφία (ΓΕ Νάουσας) 44.33

7. Αιβαλιώτη Αικατερίνη (ΓΕ Ηρακλείου) 43.84

8. Μπασινά Φωτεινή (ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας) 40.92 100μ Γυναικών Τελική Κατάταξη

1. Κερμαιδά Γρηγορία (ΑΟ Βάρης Δρομέας)11.39 (-0.2)

2. Μπελιμπασάκη Μαρία (Πανναξιακός ΑΟ) 11.46 (-0.2)

3. Δαλάκα Αικατερίνη (ΓΣ Νεάπολη Χαλκίδας) 11.57 (-0.2)

4. Γάτου Μαρία (ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009) 11.75 (-0.2)

5. Πολίτη Κορίνα (ΓΣ Χαϊδαρίου) 11.95

6. Σπανουδάκη-Χατζηρήγα Ραφαηλία (ΓΣ Ηλιούπολης) 11.97 (-0.2)

7. Φακιδάρη Μαρία (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 11.99 (+1.2)

8. Λαφτσή Κατερίνα (ΟΦΚΑ Φίλιπποι Καβάλας) 11.99 (+1.2) 100μ εμπόδια Γυναικών (Ανεμος:-0.8)

1. Πεσιρίδου Ελισάβετ (ΓΣ Κηφισιάς) 13.23

2. Πινή Μαρία (ΑΟ Ροδου Εμ.Σταματίου) 14.01

3. Καραγιάννη Αναϊς (ΓΣ Κηφισιάς) 14.14

4. Σαντά Κλεάνθη (ΓΣ Αστέρας 90 Αιγάλεω) 14.39

5. Σάββα Βασιλική (ΓΣ Σέρρες 93) 14.81

6. Φραντ΄ζη Δήμητρα (ΓΣ Νεαπολη Χαλκίδας) 14.96

7. Μενεξή Μαρία (ΓΣ Σέρρες 93) 15.11

-. Ράμμου Τσαμπίκα Νεφέλη (ΑΓΕΣ Καμειρός 2009) ΕΓΚΑΤ 2η Ημέρα απόγευμα. Αποτελέσματα Ανδρες 5000μ Ανδρών

1. Γκελαούζος Κώστας (Παναθηναϊκός ΑΟ) 14.33.00

2. Γκούρλιας Μάρκος (ΜΓΣ Εθν.Αλεξ/πολης) 14.35.57

3. Μαγγίνας Δήμος (ΑΟ Μυκόνου) 14.36.64

4. Ζερβάκης Ιωάννης (ΓΣ Βιτσ.Κορνάρος) 14.46.27

5. Τάσσης Γεώργιος-Μιχαηλ (ΑΟ Τρίτων Χαλκίδας) 14.46.27

6. Σταμούλης Κωνσταντίνος (ΓΕ Αγρινίου) 14.55.26

7. Ιωαννίδης Ιάσων (ΓΣ Ηρακλης) 15.03.24

8. Αναγνώστου Μάριος ΓΣ Αναγέννηση Λαμίας) 15.09.88 Αλμα σε μήκος Ανδρών

1. Τεντόγλου Μίλτος (ΓΕ Γρεβενών) 8.30 (+1.8) Νέο Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων

2. Καψής Νίκος (ΑΕΚ) 7.83 (+2.3)

3. Γαλαζούλας Τάσος (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 7.82 (+1.1)

4. Μερτζανίδης Μιχάλης (Ολυμπιακός) 7.75 (+2.4)

5. Στυλιανίδης Αντώνης (ΜΕΑΣ Τρίτων) 7.58 (+3.1)

6. Τσάκωνας Γιώργος (ΑΕ Μεσογείων) 7.50 (+2.0)

7. Ξενικάκης Νίκος (ΜΕΑΣ Τρίτων) 7.48 (+2.6)

8. Σαράκης Κώστας (ΜΕΑΣ Τρίτων) 7.38 (+2.6) Ακοντισμός Ανδρών

1. Μπατζάβαλης ΠΑρασκευάς (Παναθηνηαίκός ΑΟ) 76.27

2. Ευθαλιάδης Νίκος (ΜΕΑΣ Τρίτων) 66.19

3. Αναγωνστόπουλος Κώστας (ΑΕΚ) 65.88

4. Ηλτσιος Γεώργιος (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 65.85

5. Μπουραζανάς Γεώργιος (Ζευς Τρικάλων) 65.14

6. Μυλωνάς Κώστας (Αστέρας Πρέβεζας) 62.66

7. Κολώνιας Λεωνίδας (ΟΠΘεσ/νικης) 62.55

8. Περιστέρης Άρης (ΓΑΣ Παιανίας) 61.5 9Αλμα σε ύψος Ανδρών

1. Τεσσαρομάτης Γιώργος (ΟΦΚΑ Σερρες) 2.15

2. Μέρλος Αντώνιος (Ποσειδών Λουτρακίου) 2.12

3. Χαλιμούρδας Γιάννης (ΓΣ Πίνδαρος Θηβών) 2.03

4. Φράγγογλου Γιώργος (ΟΦΚΑ Σέρρες) 1.98

5. Τζουγκαράκης Νίκος (ΣΑΚ Αθηνών) 1.98

6. Πήττας ΠΑναγιώτης (ΓΣ Βόλου) 1.92

7. Παπαδημητρίου Χρήστος (Αίολος Μακεδονίας) 1.86

-. Κίλογλου Άγγελος (ΓΣ Ηρακλής) Άκυρος 800μ Ανδρών

1. Καλάκος Αθανάσιος (ΓΣ Γλυφάδας) 1.52.40

2. Δημητράκης Ανδρέας (Παναξιακός) 1.52.88

3. Κοτίτσας Χρήστος (ΓΣ Δεσκάτης) 1.53.03

4. Σουλιώτης Ευτύχιος (ΓΣ Τρικάλων) 1.53.13

5. Βασιλάκης Κώστας (ΓΣ Ελευθ.Βενιζέλος) 1.53.64

6. Λαγός Χαράλαμπος (ΓΣ Τρικάλων) 1.53.68

7. Μούτσο Έντισον (ΓΕΑ Τρικάλων) 1.53.72

8. ΤΡομπούκης Χρήστος (ΓΕ Αγρινίου) 1.56.23 200μ Ανδρών Τελική Κατάταξη

1. Τσάκωνας Λυκούργος-Στέφανος (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 20.26 (+2.5)

2. Τριβυζάς Παναγιώτης (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 20.90 (+2.5)

3. Δουλγέρης Γιάννης (ΠΑΣ Πρωτ/ων Κομοτινής) 21.48 (+2.3)

4. Μουράτης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 21.53 (+2.5)

5. Δαρδανελιώτης Μιχάλης (ΜΕΑΣ Τρίτων) 21.62 (+2.3)

6. Διάκος Γεώργιος (ΟΦ Ηρακλειου) 21.70 (+2.5)

7. Αλεξανδρίδης Αντώνης (ΑΟ Μεγάρων) 21.74 (+2.3)

8. Αρβανίτης Παναγιώτης (ΑΓΣ Ιωαννίνων) 21.75 (+2.3) Δισκοβολία Ανδρών

1. Θανόπουλος Ιάσων (ΠΑΣ Πρωτ.Κομοτινής) 56.01

2. Ζώτος Κυριάκος (ΓΣ Μανδρών) 55.85

3. Δελής Δημήτριος (ΓΣ Πίδαρος Θηβών) 54.34

4. Πεντίκης Εμμανουήλ (Αλέξανδρος ΑΣ) 51.58

5. Καρτσίνη Μιχαηλ (Πανελλήνιος ΓΣ) 50.76

6. Σταματάκης Εμμανουήλ (Πανελλήνιος ΓΣ) 50.61

7. Παπαδάκης Στέφανος (ΠΑΟΚ) 50.36

8. Λατιφλάρι Φράντσι (ΑΣ Κένταυρος) 49.64 400μ Εμπόδια Ανδρών

1. Νάκος Κώστας (ΓΣ Τρικάλων) 52.01

2. Κωνσταντής Κωνσταντίνος (ΑΟ Φιλοθέης) 52.98

3. Σκάρπας Κυριάκος (ΓΑΣ Χολαργού) 53.37

4. Ασλανίδης Γεώργιος (ΜΕΑΣ Τρίτων) 53.89

5. Ψάλτης Δημήτριος (ΟΦΚΑ Σερρες) 53.94

6. Γαλανόπουλος Ιωάννης (Πανελλήνιος ΓΣ) 54.52

7. Βασιλούνης Σταύρος (ΟΦΚΑ Οδυσσέας) 54.64

8. Ανυφαντής Γεωργιος (Πανελευσινιακός) 55.16 Γυναίκες 5000μ Γυναικών

1. Ρεμπούλη Ουρανία (ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009) 16.54.28

2. Μιχαλά Ειρήνη-Ρία (ΣΑΠΚ Νεάπολης) 17.29.03

3. Κοτσαχείλη Ισαβέλλα (Πανιώνιος ΓΣ) 17.39.08

4. Τσουπάκη Ειρήνη (ΓΣ Αμαρουδσίου) 17.47.82

5. Λεβεντάκη-Γιαννικάκη Ελένη (Παναθηναϊκός ΑΟ) 17.47.87

6. Γαζέα Μαγδαληνή (ΑΓΕ Ζακύνθου) 17.51.72

7. Ρήγα Σοφία (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 17.59.10

8. Παναγιωτοπούλου Ιουλία-Ελένη (ΓΣ Αμαρουσίου) 18.00.64 Άλμα επι κοντώ γυναικών

1. Στεφανίδη Κατερίνα (ΑΟ Φιλοθέης) 4.81

2. Λεδάκη Στέλλα (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 4.25

3. Πόλλακ Ελεν (ΑΟ Μεγάρων) 4.20

4. Τριχοπούλου Μαρία-Μαγδαληνή (ΓΣ Σέρρες 93) 3.75

5. Τελα Βασιλική (ΓΣ Αρκαδίας) 3.60

5. Μανίκη Γαβριέλα (Πανιώνιος ΓΣΣ) 3.60

5. Γκοτζάη Νεραϊντα (ΓΣ Αρκαδίας) 3.60

8. Σολομωνίδου Δήμητρα(Πανιώνιος ΓΣΣ) 3.40

8. Θεοδώρου Αννα-Κλεονίκη (ΑΟ Ρόδου Εμ.Σταματίου) 3.40

8. Τέλα Αγγελική (ΓΣ Αρκαδίας) 3.40 800μ Γυναικών 1. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα (ΓΣ Κηφισιάς) 2.08.11

2. Κυριακοπούλου Κοραίνη Ανθή (ΓΣ Γλυφάδας) 2.10.89

3. Λευκοπούλου Ελένη (ΓΣ Γλυφάδας) 2.11.85

4. Δόβρου Αικατερίνη (ΑΟ Κύδων Χανίων) 2.15.72

5. Λιάκου Δανάη (Σπύρος Λούης Κορυδαλού) 2.16.46

6. Σπανούλη Σταυρούλα (ΓΑΣ Χολαργού) 2.17.94

7. Θωμαϊδου Αναστασία (Αναγέννηση Λαμίας) 2.18.95

-. Λίβα Βασιλική (Αναγέννηση Λαμίας) Δεν μετείχε Σφαιροβολία Γυναικών

1. Σκαρβέλη Σταματία (ΓΣ Τρικάλων) 16.76

2. Σοφάνη Ευαγγελία (Πανελλή νιος ΓΣ) 16.09

3. Γερομαρκάη Ευαγγελία (Έσπερος Λαμίας) 14.71

4. Μαρκοπούλου Χρυσάνθη (ΣΚΑ Δράμας) 13.00

5. Καϊσίδου Σοφία (ΓΕ Νάουσας) 12.93

6. Τζήκα Ελένη (ΑΕΚ) 12.79

7. Καφαλη Ειρήνη (ΜΑΣ Αετός) 12.78

8. Παπαϊωάννου Ευαγγελία (Διομήδης Ξάνθης) 12.75 200μ Γυναικών

1. Κεραμιδά Γρηγορία (ΑΟ Βάρης Δρομέας) 23.16 (+2.8)

2. Πολίτη Κορίνα (ΓΣ Χαϊδαρίου) 24.19 (+2.8)

3. Καρκαλάτου Ελπίδα (ΣΔΥ Αργολίδας) 24.27 (+2.8)

4. Θεοδώρου Ευφροσύνη (Νεάπολη Χαλκίδας) 24.56 (+2.2)

5. Σαμάνη Κυριακή (Αίολος Μακεδονίας) 24.86 (+2.8)

6. Μπέκου Φέρες Ολυμπια (Βεργίνα) 24.87 (+2.2)

7. Πετρίδου Μαρία (ΟΦΚΑ ΣΕρρες) 25.00 (+2.2)

8. Αμανατίδου Ελένη (ΜΕΑΣ Τρίτων) 25.13 (+2.8) Άλμα σε μήκος Γυναικών

1. Αλεξούλη Χάϊδω (ΑΣ Πελασγός Λάρισας) 6.44 (+2.5)

2. Παπαχρήστου Βούλα (ΑΕΚ) 6.29 (+3.2)

3. Γράβαλου Ανδριάνα (ΑΕΚ) 6.17 (+2.2)

4. Κορένεβα Οξένα (ΓΣ Κηφισιάς) 6.09 (+2.9)

5. Μάρκου Χριστιάνα (ΓΣ Κηφισιάς) 6.06 (+2.7)

6. Αλβερτσιάν Κριστίνα (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 6.00 (+2.4)

7. Κουτσαλιάρη Ελένη (ΓΣ Γρεβενών) 5.98 (+2.5)8. Ιωάννου Ιωάννα (ΓΕ Νάουσας) 5.86 (+0.6) 400μ εμπόδια Γυναικών

1. Δαλάκα Κατερίνα (ΓΣ Νεάπολης Χαλκίδας) 59.47

2. Λιτσένη Μαρία (ΜΕΑΣ Τρίτων) 59.91

3. Τόκα Ελπίδα (ΑΕ Ολυμπιάδα Πάτρας) 59.97

4. Κιάφα Άννα (ΓΣ Κηφισιάς) 1.00.02

5. Κανάκη Αλέξια (ΟΦΗ) 1.00.17

6. Γεράση Ίρις (ΓΣ Νεάπολη Χαλκίδας)

7. Γναφάκη Δήμητρα (ΑΟ Κύδων Χανίων) 1.01.96

8. Καραμπέτσου Ελένη (ΓΣ Νεάπολη Χαλκίδας) 1.02.76 Σφυροβολία Γυναικών

1. Κοροσίδου Ηλιάννα (Αίολος Μακεδονίας) 64.65

2. Σκαρβέλη Σταματία (ΓΣ Τρικάλων) 62.91

3. Βαμβουκάκη Αικατερίνη (Ζεύς Τρικάλων) 59.48

4. Ναξάκη Νίκη Πανιώνιος 53.96

5. Αργύρη Φωτεινή (Ζεύς Τρικάλων) 49.31

6. Δασκαλογιαννη Γεωργία (ΓΣ Ελ.Βενιζέλος) 49.11

7. Γρηγοριάδου Ραφαηλία (Αίολος Μακεδονίας) 48.20

8. Τσώκου Παναγιώτα (Εθνικός ΓΣ) 47.86 πηγή αποτελεσμάτων segas

