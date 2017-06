Ιούνιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Βγάλατε ένα σπυράκι πριν από ένα μεγάλο γεγονός; Δείτε πως μπορείτε να σωθείτε με λίγη οδοντόπαστα!



Βρέξτε το σπυράκι με λίγη οδοντόπαστα. Λειτουργεί σαν στυπτικό και διώχνει τις ακαθαρσίες από το δέρμα. Η οδοντόπαστα θα στεγνώσει το λεκέ και θα βοηθήσει να σκοτώσει τα μικρόβια στην πληγείσα περιοχή.



