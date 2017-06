Ιούνιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Δεν είναι αστείο, δεν είναι διασκεδαστικό και σίγουρα δεν είναι μια μάχη που δίνουν οι μπαμπάδες.



Μπορεί να σας εκνευρίζει, αλλά η αλήθεια είναι πώς ο τοκετός δεν έχει τίποτα να κάνει με τους άντρες. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα να υποδεχθείτε το αγγελούδι σας στον κόσμο, έχετε δύο υποχρεώσεις: να ενθαρρύνετε τη σύντροφό σας και να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Εδώ είναι οχτώ τρόποι για να υποστηρίξετε την καλή σας την ημέρα του τοκετού. Προσέξτε την υγιεινή σας Δηλαδή φροντίστε να μην μυρίζετε! Φέρτε μαζί σας μια αλλαξιά ρούχων, ένα αποσμητικό, μία οδοντόβουρτσα, μία οδοντόκρεμα και στοματικό διάλυμα. Ενώ η σύντροφός σας περνάει την δυσκολότερη και πιο σημαντική δοκιμασία της ζωής της, το τελευταίο πράγμα που θα θέλει (όταν τελειώσει η όλη διαδικασία) είναι να σας δει απεριποίητο. Φροντίστε όλα να είναι πακεταρισμένα Και εννοούμε τα ρούχα, τα περιοδικά, τα παιχνίδια για το μωρό, τα σνακ, τα ρούχα του μωρού, οι κουβέρτες και οι φορτιστές για τις ηλεκτρονικές συσκευές. Φροντίστε επίσης να έχετε ψιλά για το μηχάνημα αυτόματης πώλησης. Εάν πάντως ξεχάσετε τις αγαπημένες παντόφλες της συζύγου σας, να ξέρετε ότι θα την πληγώσετε. Απλά τα πράγματα. Τοποθετήστε εκ των προτέρων το κάθισμα του αυτοκινήτου Τα πατρικά σας καθήκοντα φροντίστε να τα αναλάβετε προτού έρθει το μωρό σας στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε τελευταία στιγμή να τοποθετήσετε το καθισματάκι του αυτοκινήτου. Κάντε το νωρίτερα και κάντε το σωστά. Μην μιλάτε όταν αρχίσουν οι συστολές της σύντρόφου σας Οι συστολές πονάνε. Όποια μέθοδο αντιμετώπισης κι αν έχει αποφασίσει η σύντροφός σας να ακολουθήσει, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να ακούει εσάς αγχωμένο. Μην μιλάτε λοιπόν και απλά κρατήστε της το χέρι. Να είστε ο «δικηγόρος» Η σύντροφός σας θα χρειαστεί να εντείνει την επικοινωνία της με τους γιατρούς κατά τη διάρκεια του τοκετού. Ο τοκετός όμως είναι επίπονος και κουραστικός. Φροντίστε λοιπόν να την διευκολύνετε και να κάνετε ερωτήσεις για λογαριασμό της, όταν αυτές προκύψουν. Μην είστε εγωιστής Ειλικρινά δεν μας νοιάζουν καθόλου οι αγωνίες και οι φόβοι σας επειδή ο τοκετός δεν έχει τίποτα να κάνει με εσάς. Επικεντρωθείτε λοιπόν στην σύντροφό σας, βεβαιωθείτε ότι παίρνει την προσοχή και φροντίδα που χρειάζεται και κρατήστε τους φόβους σας για τον εαυτό σας. Καταλαβαίνουμε ότι οι φόβοι σας είναι πραγματικοί αλλά πιστέψτε μας: η σύντροφός σας έχει περισσότερους. Δεν είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να εκφράσετε τους δικούς σας. Ακολουθήστε τις εντολές Εάν η έγκυος γυναίκα σας σας ζητά κάτι, απλά κάντε το. Σε αυτό το σημείο απλά την αφήνετε να κινεί τα νήματα. Παραμείνετε ψύχραιμοι Τελευταίο και καλό και ίσως μάλιστα και το σημαντικότερο στοιχείο σε αυτή την λίστα. Πρέπει να είστε χαλαρός και ψύχραιμος. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, κρατήστε της το χέρι, φιλήστε την στον μέτωπο και κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σας προκειμένου να αισθανθεί καλύτερα. baby loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 19th, 2017 at 14:09 and is filed under ΆΝΤΡΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.