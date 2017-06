Ιούνιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Νέα μέθοδος, που μπορεί να υποκαταστήσει την κυκλοφορία και την οξυγόνωση του αίματος μέσω της καρδιάς και των πνευμόνων, παρουσιάστηκε σήμερα, στη διεθνή συνάντηση επιστημόνων που συνδιοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ) με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ESICM) στην Αθήνα



Η σύγχρονη τεχνική χρησιμοποιείται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του εξωτερικού και θεωρείται απαραίτητο στοιχείο υποστήριξης τους και όπως αναφέρθηκε από τους ομιλητές, η ημέρα που οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στην Ελλάδα θα εξοπλιστούν αναλόγως δε φαίνεται μακριά.



Όπως εξήγησαν οι επιστήμονες με την ταυτόχρονη χρήση δύο καθετήρων το αίμα που έχει πολύ χαμηλό ποσοστό οξυγόνου εξέρχεται από τον ανθρώπινο οργανισμό και εισέρχεται εκ νέου, αφού πρώτα περάσει από την ειδική συσκευή. «Έτσι επιτυγχάνεται η λειτουργία της ζωής, που είναι η πρόσληψη του οξυγόνου και η αφαίρεση του διοξειδίου του άνθρακα από το κύτταρο». Σημειώθηκε ότι η διαδικασία αποτελεί «εξαγορά χρόνου» (buy time), επειδή δίνει τον κατάλληλο χρόνο στον πάσχοντα, αλλά και το θεράποντα γιατρό, ώσπου να δράσει αποτελεσματικά η φαρμακευτική αγωγή και να επιτευχθεί η ίαση. Αυτό αποδεικνύεται ευεργετικό σε επικίνδυνες λοιμώξεις (ιώσεις, βακτηριαιμίες, γρίπη κ.ο.κ.). «Ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχή εφαρμογή όλων αυτών των σύγχρονων μεθόδων αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας, αφενός μέσω του εντατικολόγου, που αξιολογεί τις παραμέτρους και χειρίζεται τον εξοπλισμό και αφετέρου, μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού που στελεχώνει τις ΜΕΘ». Σε αυτό συμφώνησαν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες από το χώρο της Εντατικής Θεραπείας, οι οποίοι συμμετείχαν στο Συμπόσιο με θέμα Αιμοδυναμική Παρακολούθηση στον Βαρέως Πάσχοντα, που ολοκληρώθηκε σήμερα. Τις εργασίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 εντατικολόγοι απ’ όλο τον κόσμο. newsbeast loading…

