Ιούνιος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Να αντιμετωπιστεί ποιμαντικά και αποτρεπτικά, η δυσάρεστη, απαράδεκτη και αξιοκατάκριτη παρουσία των ομοφυλοφίλων». Αυτό ζητά με ανακοίνωσή της η ιερά μητρόπολη Θεσσαλονίκης που απαντά με αγρυπνία στη διαεξαγωγή του Gay Pride στην πόλη. Το μήνυμα της Μητρόπολη, όπως αναφέρει το thestival, διαβάστηκε χθες στις εκκλησίες αμέσως μετά τη λειτουργία της Κυριακής. Η Ιερά αγρυπνία θα τελεστεί την ερχόμενη Τετάρτη στον ιερό Ναό Παναγίας της Αχειροποιήτου.

Το μήνυμα του Μητροπολίτη αναφέρει: «Η Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης μετά πολλής λύπης και έντονης αν-ησυχίας είναι υποχρεωμένη και πάλι να αντιμετωπίση ποιμαντικά και αποτρεπτικά, την δυσάρεστη, απαράδεκτη και αξιοκατάκριτη παρουσία των ομοφυλοφίλων, οι οποίοι ήδη πραγματοποίησαν αυτές τις ημέρες φεστιβάλ και παρήλασαν στη Θεσσαλονίκη μας. Παρ’ ότι το θέμα είναι σοβαρότατο και εκρηκτικό, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν ασκούμε ποτέ βία. Γι’ αυτό ως Επίσκοπος δεν θα συστήσω ποτέ συγκρούσεις και τραυματισμούς εντός της κοινωνίας μας. Σας παρακαλώ, απομακρύνατε τα παιδιά σας και τους εαυτούς σας από τέτοιες ανόσιες και αφύσικες εκδηλώσεις και διατυπώσατε παντού τις κάθετες αντιρρήσεις σας. Για το συγκεκριμένο θέμα απεφασίσαμε και εφέτος να κάνωμε αυτό που είναι το καλύτερο, δηλαδή να προσφέρωμε μια πραγματική παράκληση και ικεσία προς τον εν Τριάδι άγιον Θεόν, την Υπεραγία Θεοτόκο, τον άγιο Δημήτριο και τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, σε μια βραδυνή αγρυπνία.

Προσκαλούμε όλους, όσοι έχουν χρόνο και επιθυμούν, την ερχομένη Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ., να προσέλθουν στην κατανυκτική Αγρυπνία που θα τελεσθή στον ιερό Ναό Παναγίας της Αχειροποιήτου, ώστε και διά της προσευχής μέσα από την Θεία Λειτουργία, και από την Θεία Κοινωνία για όσους θα κοινωνήσουν, να ζητήσωμε το έλεος του Θεού. Επίσης να ζητήσωμε το έλεος του Θεού και για την λύση των προβλημάτων, την περιστολή του κακού που φαίνεται να κυριεύη τον κόσμο, και την αποτροπή όλων εκείνων των φαινομένων που παρουσιάζονται κατά την παρούσα περίοδο και είναι απολύτως ξένα προς την πίστη, την πράξη, την θεωρία και την προσπάθεια για αντικειμενική εφαρμογή για τον ευλογημένο Ορθόδοξο Ελληνικό Λαό μας. Ο Θεός να ευλογή τον ευσεβή και πιστό λαό μας, να προστατεύη το Κράτος μας και όλο τον κόσμο, για να επικρατήση η ειρήνη, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο, που είναι έργο του Παναγάθου Θεού. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ +Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-»

