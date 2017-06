Ιούνιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Θα το έχετε δει στα ράφια των ψυγείων στα σουπερμάρκετ ή στα καταστήματα με βιολογικά προϊόντα, αλλά πιθανότατα να μην γνωρίζετε τίποτα για τη γεύση του, τη μυρωδιά του και την υφή του, όπως και για τη θρεπτική του αξία.



Το κεφίρ είναι ένα είδος ροφήματος με καταγωγή από τον Καύκασο, που προκύπτει έπειτα από ζύμωση ορισμένων συστατικών και είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο χώρο της διατροφής. Είναι σαν γάλα χαμηλό σε λακτόζη, βελτιώνει την υγεία του πεπτικού και ανοσοποιητικού συστήματος, την κίνηση του εντέρου κι έχει διουρητικές ιδιότητες. Θεωρείται μια από τις καλύτερες προβιοτικές και αντιοξειδωτικές πλήρεις τροφές, αφού είναι πηγή πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπαρών, ασβεστίου, βιταμινών και βιοτίνης, ενώ γεμίζει τον οργανισμό με «καλούς» μικροοργανισμούς ή αλλιώς «καλά» βακτήρια.



Το κεφίρ μπορείτε να το παρασκευάσετε και μόνοι σας στο σπίτι με την πιο απλή και εύκολη συνταγή, μιας και το μόνο που απαιτείται για να γίνει είναι ένα λίτρα κρύο, φρέσκο γάλα και 100 γραμμάρια κεφιροκόκκοι (μείγμα μυκήτων και βακτηρίων σε μορφή μαγιάς). Βάλτε το κρύο γάλα σε ένα πλαστικό τάπερ και προσθέστε τους κεφιροκόκκους.

Κλείστε το αεροστεγώς και διατηρήστε το εκτός ψυγείου για δύο ημέρες, για να γίνει η ζύμωση.

Στη συνέχεια, στραγγίστε το με πλαστικό σουρωτήρι και διατηρήστε το κεφίρ σε γυάλινο δοχείο στο ψυγείο. Θα πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε 2-3 μέρες

Οσο για τους κόκκους; Μην τους πετάξετε γιατί μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε εκ νέου για την παρασκευή κεφίρ, αφού μετά από κάθε καλλιέργεια αυτοί πολλαπλασιάζονται. bovary loading…

