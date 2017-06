Ιούνιος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η πόλη της Κοζάνης μπαίνει δυναμικά στον ρυθμό της μουσικής! Η Κοζάνη έχει τη χαρά φέτος να φιλοξενεί πρώτη φορά τον επίσημο θεσμό της μέρας Ευρωπαϊκής μουσικής, βάζει τα καλοκαιρινά της και σας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή 21 & 22 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης και με τη συνεργασία της ΚΙΒΩΤΟΥ και τουΔΙΔΩ, Παιδί και Πολυχώρος, γεμίζουν μουσική τα στενά της πόλης και μουσικά παιχνίδια.

Αναλυτικό πρόγραμμα: Τετάρτη 21 Ιουνίου Μουσικό Καραβάνι σε 9 σημεία της πόλης με τη συμμετοχή 15 μουσικών και performer: 18:00 Καμπαναριό Παναγιώτης Παπαιωάννου 18:25 Γωνιά οδού Κομπανίας Τόλης Σιαραμπής 18:50 Πεζόδρομος Γρηγορίου Αυξεντίου Μάκης Καβούκας 19:15 Πλατεία παλιών Δικαστηρίων Γιάννης Μητρούσης 19:40 Σκαλιά σπιτιού επί της οδού Εστίας Κώστας Κωστόπουλος 20:10 Στενό Φιλοπρόοδου Μ. Γκατζιούρας, Ν. Καρδογιάννης, Ν.Κατσιούλης 20:40 Είσοδος Λαογραφικού Μουσείου Αργυρώ Κουρλίτη, Ηλιάνα Καραλίγκα 21:00 Νησίδα Πλατεία Ελευθερίας Σώτος Κουτσουνάνος 21:30 Αρχοντικό Βούρκα Αμανίτες Τρίο Πέμπτη 22 Ιουνίου 12:00 – 15:00:Παιχνίδια μουσικής στην κεντρική πλατεία και έκθεση φωτογραφίας με θέμα τη μουσική του δρόμου. Στην εμψύχωση η Κιβωτός, η ΔιδώΠαιδί και Πολυχώρος, το Parasoli Creative Cooperativa και ο Γιώργος Γελαράκης. 21.00 – 00.00: Γιορτάζουμε τη μουσική με μια γιορτή στο δρόμο Κομπανίας με τους LoLo KoumpAniA Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής Ελλάδος Η ΕΓΜ Ελλάδος έχει ως αποστολή την προώθηση της Γιορτής της Μουσικής, δηλαδή, της προώθησης της ζωντανής μουσικής, την υποστήριξη νέων δημιουργών και την προβολήανερχόμενων και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Οι ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις αποτελούν μια ψυχαγωγική αφορμή ανακάλυψης διαφορετικών μουσικών ειδών για το ευρύτερο κοινό, διοργανώνονται κατά κύριο λόγο σε δημόσιους χώρους και η πρόσβαση,είναι πάντα ελεύθερη. http://www.europeanmusicday.gr/

Parasoli Creative Cooperativa( ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) Η ομάδα έχει στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, δράσεων,βιωματικών εργαστηρίων, φεστιβάλ και συνεδρίων καθώς και στη δημιουργία δικτύου μεταξύ των διάφορων οργανισμών εντός και εκτός Ελλάδας. https://m.facebook.com/parasolicooperativa/ parasolicoop@gmail.com

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούνιος 19th, 2017 at 11:11 and is filed under ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΚΟΖΑΝΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.